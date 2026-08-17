Al reflexionar sobre la victoria, Iraola destacó la importancia de afrontar la nueva campaña con una dinámica positiva y disciplina organizativa.

«Creo que necesitábamos un poco esta sensación de terminar con la portería a cero, ganando el partido», explicó Iraola en la página web oficial del club. «Aun así, la primera parte ha sido mejor que la segunda, pero al menos mantuvimos nuestra organización, nuestra compostura y encontramos la manera de terminar con la portería a cero, 2-0. Creo que necesitábamos esta sensación antes de empezar.

«Creo que estamos mejor que la semana pasada. Aun así, espero que la semana que viene estemos mejor de lo que hemos estado hoy. Es normal, pero las primeras partes siguen siendo mejores que las segundas. Pero hoy muchos jugadores disputaron 90 minutos, 80 minutos y terminaron sin calambres, aparentemente sin nada importante.

«Así que se trata de seguir construyendo estos niveles de forma física, esto también [la mentalidad], incluso cuando no estás tan fresco, mantener la concentración para no cometer grandes errores. Creo que es una mejora, pero aun así, especialmente en la segunda parte, tenemos que ser mejores».