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«No fue perfecto»: Andoni Iraola lanza un mensaje claro tras la victoria ante el Liverpool en el último amistoso
El Liverpool cierra la pretemporada con una victoria ante el Como
El Liverpool cerró su programa de pretemporada 2026-27 con una nota victoriosa al imponerse por 2-0 al conjunto italiano Como en Anfield el domingo por la tarde. Los goles en la primera parte de Gakpo y del debutante Jacquet aseguraron la victoria del Liverpool. El encuentro fue el segundo entre ambos clubes en el día, después del empate sin goles en el AXA Training Centre a primera hora de la tarde.
- Getty Images Sport
Iraola pide tiempo para construir la química del equipo
Al reflexionar sobre la victoria, Iraola destacó la importancia de afrontar la nueva campaña con una dinámica positiva y disciplina organizativa.
«Creo que necesitábamos un poco esta sensación de terminar con la portería a cero, ganando el partido», explicó Iraola en la página web oficial del club. «Aun así, la primera parte ha sido mejor que la segunda, pero al menos mantuvimos nuestra organización, nuestra compostura y encontramos la manera de terminar con la portería a cero, 2-0. Creo que necesitábamos esta sensación antes de empezar.
«Creo que estamos mejor que la semana pasada. Aun así, espero que la semana que viene estemos mejor de lo que hemos estado hoy. Es normal, pero las primeras partes siguen siendo mejores que las segundas. Pero hoy muchos jugadores disputaron 90 minutos, 80 minutos y terminaron sin calambres, aparentemente sin nada importante.
«Así que se trata de seguir construyendo estos niveles de forma física, esto también [la mentalidad], incluso cuando no estás tan fresco, mantener la concentración para no cometer grandes errores. Creo que es una mejora, pero aun así, especialmente en la segunda parte, tenemos que ser mejores».
Adaptarse a las nuevas exigencias tácticas
Iraola elogió el compromiso de la plantilla mientras los jugadores siguen adaptándose a sus instrucciones tácticas específicas, especialmente cuando no tienen el balón.
«Sí, creo que todo el mundo lo entiende», dijo Iraola. «Necesitamos a cada jugador, en todo momento, cada minuto, en cada acción, y ese es el compromiso. Estoy muy contento con la actitud de los jugadores. Están entrenando realmente bien.
«Les estoy pidiendo que hagan cosas un poco diferentes, especialmente sin balón, y creo que están intentando asimilarlo. Obviamente, ahora mismo todavía no somos perfectos. Tenemos cosas que mejorar, pero estoy muy contento con su actitud, con su disposición a estar en la misma línea, y llegaremos allí».
- AFP
El estreno en la Premier League ante el Newcastle espera
Con el calendario de partidos de pretemporada ya completado, el Liverpool centra ahora su atención en su primer partido de la Premier League fuera de casa ante el Newcastle United.
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