Flick estaba lejos de estar satisfecho con la bajada de intensidad en la segunda parte y pidió a su plantilla que gestione mejor los partidos.

"No fue nuestro mejor partido", admitió el técnico del Barcelona en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Tuvimos un gran inicio, pero luego en la segunda parte sufrimos un poco. Tenemos que estar más tranquilos con el 3-0. Por supuesto, sobrevivir a este partido nos ayuda a mejorar. Hay situaciones que tenemos que hacer mejor. Se lo diremos al equipo y pasaremos al siguiente partido".

Flick asumió la responsabilidad personal del primer gol del Levante y reveló que un cambio tardío le costó a su equipo. "El primer gol fue culpa mía", explicó. "Fue culpa mía porque queríamos hacer un cambio, pero dije que esperáramos hasta la siguiente pausa, y entonces pasó".

El entrenador confirmó que a sus jugadores les espera una revisión exhaustiva. "Analizaremos este partido y veremos qué tenemos que hacer mejor. Se trata del posicionamiento, los pases, las conexiones entre los jugadores", señaló Flick, antes de referirse a su impecable inicio de temporada. "Parece que los partidos han sido fáciles, pero no es que hayan sido fáciles, simplemente hemos jugado bien".



