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«No fue nada divertido»: Noa Lang afirma que «sigue sufriendo» una grave lesión en el pulgar tras chocar contra una valla publicitaria en la derrota ante el Liverpool
Un momento aterrador en Anfield
El terrible incidente se produjo durante la segunda parte del partido de la Liga de Campeones en el que el Galatasaray cayó por 4-0 ante el Liverpool, cuando Lang se enganchó la mano en una estructura situada junto al terreno de juego, detrás de la portería de Alisson. El extremo sufrió una amputación parcial de un dedo y fue trasladado inmediatamente en camilla a un hospital local para someterse a la primera de dos operaciones de urgencia. La gravedad de la herida ha llevado a la UEFA a iniciar una investigación formal sobre la seguridad de las vallas publicitarias. Fue una noche desastrosa para el equipo turco, ya que el delantero Victor Osimhen también sufrió una fractura en el antebrazo derecho tras un choque aéreo con Ibrahima Konate, mientras el equipo perdía la ventaja de 1-0 de la primera parte y quedaba eliminado de la competición.
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Hablar abiertamente sobre esa dura experiencia
En declaraciones al periódico holandés AD, Lang detalló la terrible experiencia y las dificultades a las que se enfrenta a diario. «Aún conservo el pulgar, sigue en su sitio y, según el médico, se va a salvar», explicó. «Se me quedó atrapado el pulgar detrás de un cartel publicitario en una valla muy afilada. El corte fue muy profundo. No fue nada agradable. Ni siquiera verlo con tu propio pulgar».
Añadió: «Me han operado dos veces desde entonces, la primera la noche del accidente en Inglaterra. Me han atendido muy bien, las operaciones también salieron bien, pero sigo sufriendo las secuelas. Tampoco me resulta práctico para cosas muy normales: soy diestro, así que en el baño no es lo ideal. No, jugar a la PlayStation tampoco es realmente posible, pero por suerte el fútbol se juega con los pies. Además, me están ayudando mucho con todo».
Miseria compartida y defensa del estadio
A pesar de la desgracia que compartían, los dos delanteros del Galatasaray lograron verle el lado divertido a la situación y publicaron una captura de pantalla de una videollamada de Instagram en la que mostraban sus respectivas extremidades vendadas.
Tras el partido, el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ofreció su apoyo a su compatriota al tiempo que defendía la infraestructura del estadio. «Es un accidente muy grave, pero no tiene nada que ver con el estadio, es solo un accidente», dijo Van Dijk. «He hablado con él, espero que vuelva al campo lo antes posible porque le necesitamos si va a venir a la selección la semana que viene».
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Compromisos con la selección nacional y disponibilidad futura
De vuelta en la concentración de la selección holandesa en Zeist, el extremo se ha incorporado al grupo de Ronald Koeman, pero no jugará el partido amistoso del viernes contra Noruega para dosificar cuidadosamente su carga de trabajo. El seleccionador cuenta actualmente con 25 jugadores disponibles, tras haber decidido no convocar a ningún sustituto de Memphis Depay después de que el delantero sufriera una distensión muscular en el muslo.
Aunque Lang sigue muy vendado, su objetivo es volver contra Ecuador el martes. «Espero poder participar el martes contra Ecuador», dijo. «Pero no vamos a correr ningún riesgo: el Mundial es más importante más adelante».