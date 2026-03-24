«No fue nada divertido»: Noa Lang afirma que «sigue sufriendo» una grave lesión en el pulgar tras chocar contra una valla publicitaria en la derrota ante el Liverpool

En declaraciones al periódico holandés AD, Lang detalló la terrible experiencia y las dificultades a las que se enfrenta a diario. «Aún conservo el pulgar, sigue en su sitio y, según el médico, se va a salvar», explicó. «Se me quedó atrapado el pulgar detrás de un cartel publicitario en una valla muy afilada. El corte fue muy profundo. No fue nada agradable. Ni siquiera verlo con tu propio pulgar».

Añadió: «Me han operado dos veces desde entonces, la primera la noche del accidente en Inglaterra. Me han atendido muy bien, las operaciones también salieron bien, pero sigo sufriendo las secuelas. Tampoco me resulta práctico para cosas muy normales: soy diestro, así que en el baño no es lo ideal. No, jugar a la PlayStation tampoco es realmente posible, pero por suerte el fútbol se juega con los pies. Además, me están ayudando mucho con todo».