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«No fue fácil»: Alexander Isak se sincera sobre cómo superó sus problemas físicos tras dar la victoria al Liverpool ante el Ipswich Town
Superar una difícil temporada de debut
Isak lideró la primera victoria del Liverpool en la temporada 2026-27 de la Premier League el viernes por la noche, pero el delantero no tardó en reconocer los obstáculos personales que ha superado para llegar a este punto. Después de llegar a Anfield procedente del Newcastle United por una cifra récord en el fútbol británico de 125 millones de libras, el jugador de 26 años vio cómo su primer año de rojo se veía alterado por problemas físicos. Al reflexionar sobre su camino de vuelta al gol, el atacante se mostró humilde sobre la resiliencia necesaria para dejar atrás sus dificultades anteriores.
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final en Portman Road, el internacional sueco se sinceró sobre el desgaste mental y físico de los últimos doce meses. Isak afirmó: "No fue fácil. Fue una lesión larga, una temporada difícil en general. Pensaba: primero quiero hacer un buen Mundial y luego empezar bien la temporada, y siento que ya lo he hecho. Esa temporada ya ha quedado un poco atrás, pero no fue fácil".
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La ejecución táctica da sus frutos en Portman Road
El Liverpool afrontó el choque contra el Ipswich con la presión de rendir después de no haber logrado una victoria en sus dos primeros partidos de la temporada. La intención de salir de forma agresiva quedó patente desde el pitido inicial, ya que Isak vio puerta en dos ocasiones dentro de los primeros diez minutos para silenciar a la afición local. Fue una clara muestra del trabajo táctico llevado a cabo en los entrenamientos, ya que los visitantes buscaban explotar las transiciones y sorprender al recién ascendido en los primeros compases.
«Obviamente estábamos esperando la primera victoria y hablábamos de empezar bien el partido, algo que no hemos hecho últimamente», explicó Isak. «Eso fue perfecto para nosotros, marcar dos goles rápidos. Creo que estamos empezando a encontrar la forma en la que queremos jugar, siendo ofensivos y atacando a la defensa. Creo que hoy lo demostramos. Marcamos dos y podríamos haber marcado más».
La conexión con Gakpo y la química ofensiva
Aunque Isak acaparó los titulares por su definición clínica, el papel de Cody Gakpo fue igual de decisivo en la victoria. El internacional neerlandés dio las asistencias en los dos goles de Isak, prolongando una sociedad productiva que ya había dado un gol ante el Nottingham Forest el fin de semana anterior. La visión de Gakpo y su ejecución desde las bandas resultaron letales para la zaga del Ipswich, especialmente con un sublime pase con el exterior que preparó el segundo gol de la noche.
Isak se deshizo en elogios hacia la contribución de su compañero a la fluidez ofensiva del equipo. «Hablábamos de que, cuando recuperamos el balón, había que ir hacia delante lo más rápido posible porque es entonces cuando todo está bastante abierto», señaló el delantero. «Obviamente, Cody me encontró muy bien dos veces. Ha estado increíble asistiendo y encontrándome en esas situaciones y en buenas posiciones, que es donde disfruto teniendo el balón».
- AFP
El foco se desplaza hacia el desafío europeo
Isak ha comenzado su segunda temporada en el Liverpool con tres goles en otras tantas apariciones. Pero, en lugar de marcarse objetivos estadísticos para esta campaña, el jugador de 26 años solo está decidido a mantener el foco en el próximo desafío del Liverpool. Dijo: "Todavía es pronto. Creo que aún tenemos mucho que aprender y, ahora mismo, vamos partido a partido".
El próximo partido del Liverpool le enfrentará al Atlético de Madrid en Anfield el miércoles por la noche, en un duelo de altos vuelos que pondrá aún más a prueba los progresos realizados bajo la nueva dirección técnica. La victoria en Portman Road sirve como plataforma perfecta para el exigente calendario que se avecina, mientras la plantilla se prepara para el regreso del fútbol continental.
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