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«No fue el momento adecuado»: James Maddison pide disculpas a la afición del Coventry City por besar el escudo tras marcar con el Tottenham
Un regreso agridulce ante el club de su infancia
La noche del lunes marcó un hito importante para Maddison, que saltó al campo como titular por primera vez en 526 días tras una grave lesión de rodilla. El mediapunta celebró su regreso por todo lo alto al abrir el marcador con un magnífico disparo con rosca que ayudó al Tottenham a lograr una crucial victoria por 3-1.
El resultado tuvo una importancia especial para el equipo del norte de Londres: le dio sus primeros tres puntos de la temporada en la Premier League y le permitió salir del último puesto de la clasificación. Omar Marmoush y Ben Davies también marcaron para sellar una victoria vital.
Sin embargo, la ocasión fue complicada para Maddison. Su esperado regreso al once titular se produjo precisamente ante el equipo de su ciudad natal y su antiguo club. Tras el partido, publicó el martes en las redes sociales una foto junto a aficionados del Coventry en la que sostenía una camiseta del equipo, para responder a las críticas surgidas por su celebración.
- Action Plus
«Pediré disculpas, sin ninguna duda»
Maddison recurrió a las redes sociales para aclarar lo sucedido y explicó que besar el escudo era un homenaje que tenía planeado para agradecer al Tottenham su apoyo incondicional durante su larga rehabilitación. «Ya había planeado lo que haría cuando marcara mi primer gol tras volver», escribió en su historia de Instagram. «Besé el escudo de este club, que nos ha apoyado a mí y a mi familia durante los momentos más oscuros de mi carrera en los últimos 18 meses».
Pese a esa apasionada muestra de cariño hacia su equipo actual, el centrocampista de Inglaterra se apresuró a reiterar el profundo afecto que siente por el Coventry City. Dejó claro que no pretendía faltar al respeto al club en el que comenzó su carrera.
«Adoro y quiero muchísimo al Coventry City. Todos mis amigos íntimos y mi familia lo saben», continuó Maddison. «Soy aficionado del club y siempre lo seré. Pido disculpas al 100 % a cualquiera que haya pensado que no era el momento adecuado, porque mi primer gol tras volver resultó ser precisamente contra el club de mi ciudad natal. Mucha suerte a Frank [Lampard] y a los chicos para el resto de la temporada».
Arrogancia futbolística y una plantilla competitiva
Maddison sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior el pasado abril y fue recuperando su sitio poco a poco con una serie de apariciones como suplente, hasta volver finalmente al once titular. Su fortaleza mental ya ha recibido elogios, entre ellos los del exdefensa del Liverpool Jamie Carragher, que destacó la inquebrantable confianza del centrocampista en sí mismo.
«Aunque hayan incorporado mucho talento ofensivo, él seguirá pensando que nadie es mejor que él porque tiene ese carácter», declaró Carragher a Sky Sports. «Tiene esa arrogancia futbolística que me gusta en los jugadores».
La plantilla del Tottenham es cada vez más competitiva a medida que jugadores clave recuperan plenamente la forma. El lunes por la noche también se produjo el esperado regreso de Dejan Kulusevski tras un problema de rodilla, lo que amplía aún más las opciones en ataque.
- AFP
Una batalla por la supremacía ofensiva
El Tottenham afronta ahora el reto de integrar a sus estrellas que regresan sin perder la dinámica ganadora que acaba de encontrar. Tras lograr por fin su primera victoria en liga, debe aprovechar este resultado para seguir escalando puestos en la clasificación de la Premier League.
Para Maddison, el objetivo inmediato será afianzarse en el once titular en medio de una fuerte competencia. Como señaló Carragher: «Será interesante ver dónde acaba encajando, porque el Tottenham tiene muchos jugadores en posiciones de ataque, especialmente con el regreso de Kulusevski». El mediapunta tendrá que demostrar de forma constante que está en plena forma física y a buen nivel para seguir siendo la pieza central del ataque del Tottenham.
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