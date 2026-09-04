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«¡No fue decisión mía!»: Roberto De Zerbi carga contra Richarlison después de que el delantero quede fuera de forma sensacional de la plantilla del Tottenham para la Premier League
Richarlison, fuera de la lista de la Premier League
El Tottenham Hotspur ha presentado su lista oficial de la plantilla para la Premier League, y la ausencia más llamativa es la de Richarlison. El delantero de 29 años, que fue el máximo goleador del club la temporada pasada con 11 tantos en 32 partidos, se encuentra ahora en un limbo profesional.
Mientras el club incluyó a estrellas lesionadas como Simons y Odobert, Richarlison fue descartado por completo tras sus sonoras exigencias para salir del club. De Zerbi se apresuró a distanciarse del carácter administrativo y definitivo de la decisión, al tiempo que cargó contra la actitud del jugador durante todo el verano.
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De Zerbi aclara su postura
Al hablar con los medios sobre la sorprendente omisión, De Zerbi se mostró, como de costumbre, honesto sobre la ruptura de la relación. «No fue decisión mía. Es la decisión normal», explicó el exentrenador del Brighton y del Marsella. «Creo que Richarlison decidió todo por su cuenta. Habló conmigo al comienzo de la pretemporada y me dijo que su idea y su deseo eran irse. Al final vamos a traer a otro delantero y, como dije al comienzo de la pretemporada, quiero quedarme solo con los jugadores que quieren quedarse y que estén orgullosos y tengan la pasión adecuada para seguir aquí».
El técnico subrayó además que los aspectos técnicos de la inscripción de la plantilla corresponden a la cúpula del Tottenham y no al cuerpo técnico. De Zerbi añadió: «Luego, en cuanto a todo lo demás y otros problemas, no es asunto mío ni mi trabajo. Es responsabilidad del club. No puedo decir nada porque yo no decidí nada. El mensaje de Richarlison desde el comienzo de la temporada ha sido muy claro. Lo acepté y para mí no hay nada que decir».
Excedente respecto a las necesidades en el norte de Londres
La caída en desgracia de Richarlison ha sido rápida, especialmente si se tiene en cuenta que fue titular en el partido inaugural de la temporada contra el Brentford. Sin embargo, las llegadas de Omar Marmoush procedente del Manchester City, Mykhailo Mudryk cedido por el Chelsea y Savio desde el City le han hecho caer en el orden de preferencias.
La filosofía del entrenador sigue centrada en la armonía del grupo y en jugadores «hambrientos», más que en estrellas descontentas. De Zerbi aclaró su postura al afirmar: «Si no quieres quedarte aquí, no quiero seguir hablando en la rueda de prensa. Sal, tienes la libertad de salir. Si no quieres quedarte, ¿por qué tenemos que mantenerte en la lista? ¿Por qué tienes que quedarte? No soy Vinai, no soy el director deportivo, soy el entrenador y me gustaría trabajar con gente hambrienta que, si no juega, sea feliz de quedarse en este club».
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Los mercados de fichajes siguen abiertos en el extranjero
Con el plazo de inscripción de la Premier League ya cerrado, la única esperanza de Richarlison de jugar al fútbol de competición antes de enero pasa por un traspaso al extranjero. El gigante turco Trabzonspor ha sido fuertemente vinculado con el delantero, ya que su mercado de fichajes sigue abierto hasta la noche del viernes, mientras que los clubes de Arabia Saudí también tienen hasta el domingo para cerrar incorporaciones de última hora.
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