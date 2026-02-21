Una frase en particular ha ganado popularidad en los últimos días. «Bottle jobs» (trabajos fáciles) implica una falta de fortaleza mental por parte de un equipo que se espera que gane un partido cómodamente, y algunos aficionados han aprovechado el tropiezo del Arsenal contra el Wolverhampton para tachar al equipo de Arteta con ese término. Sin embargo, el propio español ha dicho que no definiría así a su equipo.

En la rueda de prensa previa al derbi del norte de Londres contra el Tottenham Hotspur, celebrado el domingo, declaró: «No forma parte de mi vocabulario y no lo veo así, porque no creo que nadie quiera hacer eso de forma intencionada. Yo no utilizaría esa palabra, pero eso es cosa mía.

Es una opinión individual, una perspectiva. Hay que respetarla. Eso es lo que dije después en la rueda de prensa. Si pierdes dos puntos contra el Wolves por cómo se desarrolló el partido, hay que aceptarlo.

Lo que me interesa mucho es el próximo partido, de qué estamos hechos, qué nos gusta de esto y cómo escribimos nuestro propio destino a partir de aquí».