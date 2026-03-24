El exdelantero del Forest, Harewood, en declaraciones exclusivas a GOAL a través del sitio web afiliado a casinos europeos Casino Zonder Cruks, respondió así cuando se le preguntó si el modelo de director deportivo es una receta para el desastre: «Lo es. Sí y no. Los jugadores que está fichando son buenos. Pero simplemente no son los jugadores que encajan en la filosofía del entrenador, en cómo él ve que quiere jugar.

«Cada entrenador tiene su propia forma de hacer las cosas y su propia visión. Y tienen jugadores que encajan en su molde. Pero, al mismo tiempo, los entrenadores y los propietarios no están fichando a jugadores mediocres. Son buenos jugadores. Solo se necesita un buen entrenador para sacarles el máximo partido. Así que ese es otro escollo.

«Los jugadores que están en el Forest son buenos jugadores. Todos ellos son muy buenos jugadores. Pero, por alguna razón, los entrenadores no han creído en lo que esos jugadores son capaces de hacer para lo que él quiere que hagan. Lo cual siempre es difícil.

«Pero para eso te han traído. Así que, si vas a asumir el cargo de entrenador, antes de nada tienes una reunión, haces tu trabajo de investigación y te dicen qué jugadores tienes. Si sabes eso, sabes que vas a trabajar con esos jugadores. Así que sabes de antemano lo que tienes que hacer.

«A veces también hay que verlo desde el otro lado. Si un entrenador llega para hacerse cargo de un club y ve lo que hay y lo que hay que hacer, esos son los jugadores con los que tiene que lidiar y con los que tiene que trabajar para intentar sacar lo mejor de ellos».