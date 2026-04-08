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«¡No estuvimos ni de lejos a la altura!» - El entrenador del Wrexham, Phil Parkinson, está furioso tras la goleada por 5-1 sufrida ante el Southampton, que supone un duro revés para las aspiraciones de Ryan Reynolds y Rob Mac de ascender a la Premier League
Una dosis de realidad para el sueño de Hollywood
Los Red Dragons fueron arrollados en el Racecourse por un implacable Southampton, que ya suma 10 victorias en sus últimos 13 partidos de liga. El club, propiedad de Hollywood, llegaba al partido en sexta posición, pero fue totalmente incapaz de replicar el espíritu de lucha que había mostrado en su reciente y dramática remontada, en la que pasó de ir perdiendo 2-0 a empatar 2-2 en West Brom. La abultada derrota hizo que el Wrexham cayera al séptimo puesto de la tabla de la Championship y quedara fuera de los puestos de play-off, lo que afectó gravemente a sus esperanzas de conseguir un histórico cuarto ascenso consecutivo. Parkinson se mostró visiblemente frustrado por la evidente falta de competitividad mostrada por sus jugadores en un partido de tan alto riesgo.
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Parkinson critica duramente la actuación del Wrexham, que «no estuvo ni de lejos a la altura»
Tras la abultada derrota, Parkinson no se anduvo con rodeos al valorar el flojo comienzo y el rendimiento general de su equipo. Dijo: «Tenemos que aprender la lección, incluso en esta fase tan avanzada de la temporada. Sabíamos antes de este partido lo importante que era, y duele mucho no haber ofrecido un rendimiento competitivo. Esto demuestra que, si bajan los niveles, te castigan. Nos castigaron cruelmente en esos primeros 20 minutos. Estuvimos muy lejos del nivel en muchos aspectos del juego. Pero aún queda todo por decidir. Lo analizaré detenidamente y me aseguraré de que estemos listos para el fin de semana».
Los Saints se colocan en puestos de play-off
El equipo visitante se mostró letal desde el primer momento, marcando goles por medio de Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart y Finn Azaz. La victoria supone otro hito para el entrenador del Southampton, Tonda Eckert, cuyo equipo logró el fin de semana una sorprendente victoria por 2-1 en cuartos de final de la FA Cup ante el Arsenal, líder de la Premier League. Los Saints han superado ahora al Wrexham en la clasificación, situándose en puestos de play-off con el impulso a su favor.
Eckert, que sustituyó a Will Still en noviembre, ha protagonizado un notable cambio de rumbo en St Mary's. El entrenador alemán no escatimó elogios hacia sus jugadores, que llevan ya 16 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. «Creo que el equipo está tan concentrado en este momento que no hay mucho que yo tenga que decir. Mi trabajo consiste simplemente en asegurarme de prepararlos de la mejor manera posible para los próximos partidos», comentó Eckert tras el pitido final.
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El duro camino que le espera al Wrexham
Para Parkinson, ahora hay que centrarse en recuperarse rápidamente. Aunque el sueño de llegar a la Premier League sigue matemáticamente vivo para el club de Reynolds y Mac, la forma en que se ha producido esta derrota sugiere que queda mucho trabajo por hacer si quieren superar con éxito la recta final frente a rivales experimentados de la Championship. A falta de solo cinco partidos para el final de la temporada, el Wrexham se encuentra ahora a dos puntos de los puestos de play-off. Para empeorar las cosas, el calendario no ofrece ningún respiro, ya que los Red Dragons aún tienen que enfrentarse a dos de los tres mejores equipos de la liga, el Coventry y el Middlesbrough, en su desesperado intento por mantener viva su racha de ascenso de cuento de hadas.