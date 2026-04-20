«No estoy seguro de que vaya a quedarse mucho tiempo en el Bayern de Múnich»: el FCB recibe un pronóstico poco alentador sobre la superestrella

«Es un jugador de otra categoría y el motor ofensivo del Bayern», afirmó Desailly, entusiasmado con su compatriota. «Es increíble cómo utiliza el balón y la disciplina que muestra en el sistema. Pertenece a la élite», añadió el exdefensa de talla mundial.

Olise, fichado en 2024 al Crystal Palace por 53 millones de euros, se ha erigido como uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que su posible salida afectaría gravemente al FCB.

En los últimos meses se le ha relacionado con Real Madrid, Barcelona y Liverpool. Según Sport Bild, a finales de marzo el Liverpool estaría dispuesto a pagar 200 millones de euros por él.