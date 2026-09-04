«¡No estoy contento!» - José Mourinho lanza una dura advertencia a un defensa del Real Madrid

Asencio fue absuelto recientemente de los cargos relacionados con la difusión no consentida de un vídeo explícito. Sin embargo, el futbolista de 23 años se enfrenta ahora a un nuevo procedimiento disciplinario interno en el Santiago Bernabéu tras un incidente separado. El club español actuó de inmediato después de que Asencio fuera condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. La grave infracción de tráfico se saldó con una suspensión del carné de ocho meses y una fuerte multa de 14.400 €.

El entrenador Mourinho ya se ha pronunciado públicamente sobre la complicada situación. El técnico portugués dejó clara su frustración por el comportamiento del defensa fuera del campo.