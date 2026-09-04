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«¡No estoy contento!» - José Mourinho lanza una dura advertencia a un defensa del Real Madrid
Asencio se enfrenta a nuevas medidas disciplinarias
Asencio fue absuelto recientemente de los cargos relacionados con la difusión no consentida de un vídeo explícito. Sin embargo, el futbolista de 23 años se enfrenta ahora a un nuevo procedimiento disciplinario interno en el Santiago Bernabéu tras un incidente separado. El club español actuó de inmediato después de que Asencio fuera condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. La grave infracción de tráfico se saldó con una suspensión del carné de ocho meses y una fuerte multa de 14.400 €.
El entrenador Mourinho ya se ha pronunciado públicamente sobre la complicada situación. El técnico portugués dejó clara su frustración por el comportamiento del defensa fuera del campo.
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Mourinho lanza una firme advertencia sobre el comportamiento
Mourinho no se contuvo al hablar de los estándares que espera de su plantilla. Recordó a Asencio que representar al gigante español es una responsabilidad continua, cada día.
«Un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año», declaró Mourinho en la web oficial del club.
«Todo lo que haces fuera de tu ámbito profesional sigue reflejándose en el Real Madrid, sigue afectando al prestigio de un club que es intocable. No estoy contento. Todo el mundo comete errores, pero los errores acumulados son algo diferente».
Profesionalidad ejemplar dentro del campo de entrenamiento
A pesar de su enfado por la condena de tráfico, Mourinho no tardó en elogiar la ética de trabajo de Asencio. Destacó la actitud excepcional del defensa sobre el campo de entrenamiento.
«Hablé con él cuando llegué», admitió Mourinho. «Hablamos de cosas del pasado. Desde que llegué, no he hablado de situaciones fuera de Valdebebas porque en Valdebebas es un profesional ejemplar.
«Cuando estaba bien, nadie entrenaba más ni mejor que él. Ahora que lleva semanas lesionado, es el primero en llegar, el último en irse, y muestra una dedicación extrema a su recuperación».
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Reconstruir la confianza en la capital española
Asencio seguirá de baja en el futuro inmediato mientras continúa con su programa de recuperación física. No ha jugado en absoluto con el Real Madrid esta temporada debido a su persistente problema muscular. Mientras tanto, el defensa debe afrontar el proceso disciplinario interno formal del club. La cúpula del Real Madrid determinará pronto el castigo apropiado por su reciente condena por conducción.
Una vez que por fin recupere la plena forma, Asencio se enfrentará a un reto importante. El prometedor defensa debe trabajar duro para reconstruir la confianza con Mourinho y sus compañeros de equipo para reactivar su carrera.
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