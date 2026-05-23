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«¡No estaríamos haciendo nuestro trabajo!» - El responsable de fichajes del Bayern de Múnich confirma el interés por un jugador de 16 años que también sigue el Manchester City y el Borussia Dortmund
El Bayern se suma a la puja por la joven promesa del Hertha
La pugna por Eichhorn se recrudece y el Bayern no quiere quedarse atrás. En declaraciones a *Bild* antes de la final de la DFB-Pokal que el Bayern ganó 3-0 al Stuttgart, Eberl dejó claro que el club sigue de cerca al joven, ya titular en la segunda división alemana.
«Si no seguimos a Kenny Eichhorn —y el FC Bayern no lo haría—, no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo», afirmó Eberl. A pesar de su edad, Eichhorn jugó 17 partidos con el Hertha esta temporada, se hizo imprescindible y atrajo el interés de clubes como el Manchester City y el Borussia Dortmund.
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Planes de futuro para Eichhorn
Eberl admitió el interés, pero advirtió que aún no hay acuerdo. El joven centrocampista dejará Berlín este verano, y su destino se definirá cuando él y sus representantes analicen las ofertas de varios clubes.
Eberl añadió: «Ahora hay que ver si eso encaja y cuáles son las ideas para él y su representante. Que eso suceda entonces es otra cosa totalmente distinta».
Gordon también está en el punto de mira
Eichhorn no es el único nombre que suena en el Allianz Arena. Eberl admitió la posibilidad de fichar a Anthony Gordon, del Newcastle United, para el Bayern de Múnich. El extremo, compañero del alemán Nick Woltemade en St James' Park, ha destacado en Inglaterra.
El director deportivo del Bayern confirmó que reforzar el ataque es prioridad para el próximo mercado: «Ficharemos un jugador ofensivo si podemos financiarlo», dijo Eberl, indicando que los campeones de la Bundesliga están dispuestos a invertir fuerte si encuentran el perfil adecuado a un precio razonable.
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Tras el doblete nacional del Bayern, la atención se centra ahora en Europa
Bajo la dirección de Vincent Kompany, el Bayern de Múnich ha dominado la escena nacional esta temporada y logrado el doblete de Bundesliga y DFB-Pokal. Ahora, el gigante bávaro busca reforzar su plantilla en el mercado de verano para recuperar la Liga de Campeones, que se le resiste desde 2020, tras caer en semifinales contra el París Saint-Germain.