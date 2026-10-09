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«¡No estamos preocupados en absoluto!» - Enzo Maresca revela la reacción de la plantilla del Manchester City al veredicto de culpabilidad
El City recibe un veredicto de culpabilidad
El Manchester City está lidiando con las consecuencias de una dura sentencia después de ser declarado culpable de violar las normas financieras de la Premier League. La resolución sin precedentes ha proyectado una sombra sobre el gigante del Etihad mientras atraviesa un momento crucial de su temporada.
A pesar de la gravedad del veredicto, la cúpula del Etihad Stadium se mantiene firme en su negativa a haber cometido irregularidad alguna. Tanto el presidente, Khaldoon Al-Mubarak, como el director ejecutivo, Ferran Soriano, han defendido públicamente la inocencia del club, y un proceso formal de apelación ya está en marcha.
La plantilla ha estado en gran medida protegida de las secuelas inmediatas gracias al parón internacional. Sin embargo, ahora que los jugadores están regresando a la City Football Academy, el foco ha vuelto bruscamente a los asuntos domésticos en medio de un intenso escrutinio externo.
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Maresca pide calma en medio del ruido
En declaraciones a los medios del club antes de una rueda de prensa más amplia prevista para el viernes, Maresca dejó claro que el vestuario no está preocupado por la turbulencia fuera del campo. «Personalmente, estoy muy tranquilo, para ser sincero», explicó el italiano. «El club ha sido bastante claro. Confiamos completamente en el club».
El técnico del City subrayó la importancia de mantener a sus jugadores al margen de la polémica que les rodea. Añadió: «Entendemos el ruido, pero para nosotros el foco está solo en lo que podemos controlar, y nosotros solo podemos controlar la parte futbolística».
Al abordar la mentalidad de la plantilla tras regresar de los compromisos internacionales, Maresca reveló un estado de ánimo sorprendentemente positivo. «La sensación es fantástica, para ser sincero», dijo. «Los jugadores están ilusionados con los próximos dos partidos. Pero, sobre todo, están ilusionados porque en este momento somos líderes de la liga. Los jugadores solo están centrados en eso. Saben que lo que podemos controlar es la parte futbolística, no les preocupan en absoluto otras cosas.
«Saben cuál es su profesión y saben que el ruido está ahí, pero no les importa demasiado. Ahora mismo solo están centrados en cómo podemos ganar al Liverpool y en cómo, junto con la afición, podemos intentar ganar en Anfield».
Protegiendo la lucha por el título
El City ocupa actualmente la cima de la clasificación de la Premier League, y Maresca está decidido a evitar que sus batallas legales descarrilen una campaña prometedora. El italiano ha reconocido rápidamente que su tarea principal es mantener la armonía y la competitividad dentro de la plantilla.
Al trazar una línea clara entre la batalla legal en los despachos y las responsabilidades del equipo sobre el terreno de juego, Maresca intenta fomentar una mentalidad de asedio. El frente unido que presenta el técnico encaja perfectamente con la postura desafiante adoptada por los directivos del club mientras se preparan para un prolongado proceso de apelación.
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Una prueba enorme en Anfield
Todas las miradas estarán puestas en el City cuando regrese a la acción en la Premier League ante el Liverpool el domingo. El duelo de Anfield será su primer partido desde que se publicó el veredicto de culpabilidad, y supondrá una enorme prueba psicológica y táctica para el líder de la liga de Maresca.
Lograr un resultado positivo en Merseyside enviaría un mensaje muy potente a sus rivales por el título, al demostrar que la plantilla sigue completamente aislada del escándalo financiero en curso.
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