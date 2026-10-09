En declaraciones a los medios del club antes de una rueda de prensa más amplia prevista para el viernes, Maresca dejó claro que el vestuario no está preocupado por la turbulencia fuera del campo. «Personalmente, estoy muy tranquilo, para ser sincero», explicó el italiano. «El club ha sido bastante claro. Confiamos completamente en el club».

El técnico del City subrayó la importancia de mantener a sus jugadores al margen de la polémica que les rodea. Añadió: «Entendemos el ruido, pero para nosotros el foco está solo en lo que podemos controlar, y nosotros solo podemos controlar la parte futbolística».

Al abordar la mentalidad de la plantilla tras regresar de los compromisos internacionales, Maresca reveló un estado de ánimo sorprendentemente positivo. «La sensación es fantástica, para ser sincero», dijo. «Los jugadores están ilusionados con los próximos dos partidos. Pero, sobre todo, están ilusionados porque en este momento somos líderes de la liga. Los jugadores solo están centrados en eso. Saben que lo que podemos controlar es la parte futbolística, no les preocupan en absoluto otras cosas.

«Saben cuál es su profesión y saben que el ruido está ahí, pero no les importa demasiado. Ahora mismo solo están centrados en cómo podemos ganar al Liverpool y en cómo, junto con la afición, podemos intentar ganar en Anfield».



