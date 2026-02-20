Traducido por
«No estaba gritando en la autopista»: Michael Carrick revela cómo se enteró de que el puesto en el Manchester United era suyo
Carrick supera a Solskjaer y se hace con el puesto de entrenador interino del Manchester United.
El exinternacional inglés Carrick, que formó parte de los equipos técnicos de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer, fue nombrado entrenador interino del United el 13 de enero. Darren Fletcher había dirigido dos partidos como entrenador interino tras el despido de Rubén Amorim.
Solskjaer era uno de los candidatos para volver a tomar las riendas del equipo, tras haber estado al frente del mismo durante tres años, pero el noruego fue finalmente descartado tras una rápida ronda de entrevistas. Carrick volvió al banquillo siete meses después de romper sus vínculos con el Middlesbrough, equipo de la Championship.
Cómo reaccionó Carrick al recibir las riendas
Cuando BBC Sport le preguntó cuándo recibió la llamada de Old Trafford, Carrick respondió: «En realidad, estaba en el coche. Estaba conduciendo hacia Newcastle cuando recibí el mensaje. Fue muy agradable recibirlo, por supuesto, pero la verdad es que me lo tomé con bastante calma.
No sé por qué, pero me pareció lo correcto. Y no es que sea arrogante o indiferente, es solo que me pareció algo normal. Te hace sentir bien, pero llevo aquí tanto tiempo y he vivido tantas cosas que, probablemente, en algún momento, en el fondo siempre había esperado que se presentara la oportunidad, y afortunadamente así ha sido».
Añadió sobre su reacción al recibir la noticia: «Escucha, obviamente estaba encantado. Estar en este club es especial, así que no lo estoy restando importancia, pero no es que colgara el teléfono gritando y celebrando en la autopista ni nada por el estilo. Solo llamé a mi mujer y le dije: "Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tenemos"».
¿Carrick desempolvará el famoso secador de pelo de Ferguson?
Carrick comenzó su mandato con una racha de cuatro victorias consecutivas sobre el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham. A continuación, consiguió un dramático empate a 1-1 en su antiguo club, el West Ham.
El excentrocampista no es de los que se enfadan y gritan, y cuando la BBC le preguntó si iba a aplicar el famoso «tratamiento secador» de Sir Alex Ferguson en el vestuario, respondió: «¡No, no creo que pueda imitar eso! ¡Ni lo intentaría! Lo he visto un par de veces y te hace retroceder en tu asiento, intentando alejarte lo más posible. Pero, de nuevo, estamos hablando de Sir Alex, que era un genio a la hora de utilizar a las personas y sacar lo mejor de ellas de muchas maneras diferentes: apoyándolas, presionándolas, a veces con más fuerza que presión, pero funcionaba. Se trataba de sacar lo mejor de sus jugadores».
¿Podría Carrick ser nombrado de forma permanente?
Carrick es plenamente consciente de que solo ha sido nombrado para un periodo corto y que debe ir partido a partido, pero no oculta que le gustaría conseguir un contrato indefinido.
Cuando se le preguntó por sus planes de futuro, respondió: «No es una respuesta preparada, para mí es el puesto definitivo. Lo estoy disfrutando mucho, me encanta lo que hago. Soy afortunado. Me siento privilegiado por estar en la posición en la que estoy, pero no es que crea que puedo hacerlo y esté aquí para hacerlo.
Lo dije cuando llegué: hay un lado sentimental en todo esto... Entender el puesto, pasar por el club, estar aquí, amar al club, ser aficionado y todo ese lado es una cosa. Pero, en realidad, ahora estoy aquí para hacer un trabajo, formar un buen equipo y tener éxito.
No decido cuánto tiempo va a durar, pero me encanta estar aquí y, mientras esté aquí, daré todo lo que pueda. Y siempre planifico a largo plazo en beneficio del club de fútbol. Así es como creo que debe ser».
Carrick ha llevado al United a los cuatro primeros puestos de la Premier League, en su intento por asegurar el billete de vuelta a la Champions League, y disputará su sexto partido como entrenador de los Red Devils cuando se enfrente a David Moyes y al Everton el lunes en el Hill Dickinson Stadium.