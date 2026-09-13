Julian Brandt abrió el marcador con una brillante volea en la contundente victoria del Ajax por 5-1 ante el Fortuna Sittard en la Eredivisie. Después de una gran parada de Marc ter Stegen para negar el gol a Ole Romeny, el mediapunta alemán marcó en el minuto 35 para encaminar el triunfo visitante.

Aunque Anthony Descotte empató tras el descanso, otros goles de Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Youri Baas sellaron una victoria convincente.

El resultado supuso la respuesta ideal del Ajax tras su derrota nacional de la semana anterior.



