«No está en venta»: Gianni Infantino expone los planes de reforma de la FIFA después de que se retire la controvertida propuesta de la FFE

En respuesta a la tensión creada por la situación de la FFE, Infantino ha planteado dos vías distintas para la reforma institucional de cara a la próxima reunión del Consejo de la FIFA del 15 de octubre. La primera propuesta implica una revisión importante de cómo el organismo gestiona sus proyectos más relevantes. «En primer lugar, pediré al Consejo que determine si desea encargar una revisión externa e independiente del actual marco de gobernanza de la FIFA para las grandes iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras», escribió Infantino.

El segundo pilar de su plan de reforma se centra en ampliar el diálogo entre la dirección central en Zúrich y los distintos organismos regionales que gobiernan este deporte a nivel global. Afirmó: «En segundo lugar, propondré que el Consejo establezca una consulta directa, estructurada y de duración limitada con las confederaciones, las asociaciones miembro y las partes interesadas pertinentes sobre cómo puede reforzarse aún más la toma de decisiones de la FIFA».

Añadió: «La consulta invitaría a presentar propuestas específicas sobre una participación institucional más temprana, las funciones respectivas del Presidente, el Bureau, el Consejo y el Congreso, y formas prácticas de reforzar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en las grandes iniciativas estratégicas».



