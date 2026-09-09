En declaraciones a los medios tras el pitido final, Mourinho reconoció que Vinicius no atraviesa su mejor momento, pero destacó el incansable trabajo defensivo del jugador. El técnico portugués insistió en que el extremo simplemente estaba acusando el cansancio en los últimos compases del partido.

«No está en su mejor nivel, y él lo sabe», declaró Mourinho en su rueda de prensa posterior al partido. «Pero está trabajando duro para ser el Vinicius que decide partidos. Sin estar en su mejor nivel, está trabajando más que nunca.

«En los momentos en los que no pudo replegarse y defender, fue por cansancio. Tengo que valorar eso muchísimo. Tengo un gran respeto por este Vinicius. Llegará el momento en que decida partidos y nos haga ganar partidos».

Mourinho mantuvo su fe en la capacidad del atacante para darle la vuelta a su situación, y señaló las dificultades tácticas que plantea el sistema de carrileros del Inter.

«Si trabaja, siempre tendrá mi apoyo», añadió. «Trabajó muchísimo para el equipo. Jugar contra un equipo que juega con tres atrás, con carrileros, es muy duro para los extremos.

«Obviamente, con los uno contra uno que tuvo en la banda izquierda, con Vini en su mejor nivel, habría sentenciado el partido. Eso es lo que esperamos de él. Pero lo dio todo».



