AFP
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«No está en su mejor nivel»: Jose Mourinho defiende a Vinicius Junior después de que la estrella del Real Madrid fuera pitada por el público del Bernabéu durante la victoria del Inter
El Real Madrid se impone por la mínima al Inter en medio de la frustración de la afición
Kylian Mbappe y Federico Valverde marcaron para que el Real Madrid lograra una victoria por 2-1 sobre el Inter en el arranque de su campaña en la fase de liga de la Champions League. Pese a sumar los tres puntos el martes, el ambiente en el Bernabéu se enturbió en los últimos minutos del partido cuando Vinicius Junior fue sustituido. El brasileño abandonó el terreno de juego en el minuto 87 entre una sonora pitada de la afición local, que mostró su descontento después de que el delantero no encontrara su mejor versión ante una sólida defensa italiana.
- Getty Images Sport
Mourinho respalda al extremo en apuros
En declaraciones a los medios tras el pitido final, Mourinho reconoció que Vinicius no atraviesa su mejor momento, pero destacó el incansable trabajo defensivo del jugador. El técnico portugués insistió en que el extremo simplemente estaba acusando el cansancio en los últimos compases del partido.
«No está en su mejor nivel, y él lo sabe», declaró Mourinho en su rueda de prensa posterior al partido. «Pero está trabajando duro para ser el Vinicius que decide partidos. Sin estar en su mejor nivel, está trabajando más que nunca.
«En los momentos en los que no pudo replegarse y defender, fue por cansancio. Tengo que valorar eso muchísimo. Tengo un gran respeto por este Vinicius. Llegará el momento en que decida partidos y nos haga ganar partidos».
Mourinho mantuvo su fe en la capacidad del atacante para darle la vuelta a su situación, y señaló las dificultades tácticas que plantea el sistema de carrileros del Inter.
«Si trabaja, siempre tendrá mi apoyo», añadió. «Trabajó muchísimo para el equipo. Jugar contra un equipo que juega con tres atrás, con carrileros, es muy duro para los extremos.
«Obviamente, con los uno contra uno que tuvo en la banda izquierda, con Vini en su mejor nivel, habría sentenciado el partido. Eso es lo que esperamos de él. Pero lo dio todo».
Crisis en la capital española
El último incidente agrava un periodo complicado para el internacional brasileño. Después de soportar una difícil campaña 2025-26, marcada por las críticas frecuentes de la afición del Madrid, Vinicius comprometió su futuro a largo plazo con el club este verano. Sin embargo, su inicio de la nueva temporada ha sido lento para sus propios y elevados estándares, con solo un gol y dos asistencias en cinco apariciones.
El duelo contra el Inter también puso de relieve los problemas estructurales del equipo de Mourinho. Mermado por las sanciones de Bernardo Silva, Arda Guler y Eduardo Camavinga, el técnico del Madrid se vio obligado a utilizar a Trent Alexander-Arnold fuera de posición, en el centro del campo. Mourinho elogió el esfuerzo del inglés y dijo: "Es difícil para Trent. Aprecio el esfuerzo que hizo, pero con sus características, la especificidad necesaria para jugar como lateral o centrocampista, es completamente diferente físicamente.
"Perdió algunos balones, porque no es lo mismo jugar con todo el campo por delante que jugar con medio campo a tu espalda. Ha jugado ahí algunas veces con el Liverpool y con la selección, pero es completamente diferente. No tenía más para dar".
- Alterphotos
Recuperar la confianza del Bernabéu
Vinicius afronta una tarea complicada para volver a ganarse a la exigente afición del Real Madrid, mientras los hombres de Mourinho regresan a la competición doméstica. El Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en un derbi madrileño de La Liga el sábado, lo que brinda al brasileño una oportunidad inmediata de acallar a sus críticos en casa.
Después, los compromisos europeos pasarán a un segundo plano por el próximo parón internacional. A su regreso, el Madrid viajará a la capital italiana para enfrentarse al gigante de la Serie A Roma. Tras haber superado recientemente a su antiguo club, el Inter, el encuentro supondrá el reencuentro de Mourinho con otro de sus exequipos, mientras el Real Madrid busca dar continuidad a su victoria inicial.
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