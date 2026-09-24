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Muhammad Zaki
Traducido por

«¡No está en nosotros!»: Anthony Gordon defiende a Thomas Tuchel y afirma que el «ADN» de Inglaterra NUNCA puede replicar el estilo de tiki-taka de España

A. Gordon
Inglaterra
España
T. Tuchel
World Cup
Inglaterra vs España
UEFA Nations League A
Barcelona
Primera División

El extremo del Barcelona Anthony Gordon ha opinado sobre la crisis de identidad que rodea a la selección inglesa, insistiendo en que Inglaterra debe dejar de intentar imitar el dominio técnico de España. Tras la desgarradora eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial, el exjugador del Newcastle cree que el país necesita abrazar sus propias raíces caóticas y atléticas en lugar de perseguir un estilo que, sencillamente, no encaja con el ADN inglés.

  • La desilusión de la semifinal y las tácticas de Tuchel

    El jugador de 25 años abrió el marcador en la semifinal del Mundial de Inglaterra contra Argentina, pero el equipo de Thomas Tuchel encajó dos goles en los últimos minutos y quedó eliminado del torneo, privando a Inglaterra de su primera presencia en una final desde 1966.

    Tras el partido, Tuchel recibió durísimas críticas por su planteamiento conservador en los últimos compases y por su controvertida afirmación de que controlar la posesión simplemente no estaba en el «ADN» de Inglaterra.

    Ahora, como estrella del Barcelona tras un traspaso veraniego de 70 millones de libras procedente del Newcastle, Gordon ha defendido públicamente a su seleccionador. Compartir vestuario con ocho miembros de la selección española campeona del mundo le ha dado al extremo una perspectiva única, y cree firmemente que la valoración de Tuchel fue totalmente acertada.


    • Anuncios
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gordon respalda las afirmaciones de Tuchel sobre el ADN

    Gordon insistió en que las carencias tácticas ante Argentina formaban parte de un problema cultural más amplio, al afirmar que los jugadores ingleses no pueden reproducir el dominio de la posesión que se ve en La Liga.

    «Creo que, culturalmente, no es solo ese torneo o ese partido en el que no pudimos controlar el juego», dijo Gordon. «Inglaterra, como país, no tiene esa fortaleza que tienen los españoles, con la que controlan los partidos como lo hacen ellos. No está en nosotros, no estoy seguro de que sea algo que se pueda enseñar. Creo que, al jugar en España, puedo hablar con conocimiento de causa, y la forma en que ellos mantienen el balón es diferente. No estoy seguro de que podamos llegar a tener eso alguna vez».

    El extremo señaló que, aunque los jugadores ingleses entienden los conceptos básicos de la posesión, les falta la visión innata de sus homólogos españoles. «Sabemos cómo mantener la posesión, pero la toma de decisiones de ciertos jugadores en España simplemente no es algo natural», añadió. «Incluso veo algunas de las decisiones que toman con el balón a veces y pienso: “No estoy seguro de cómo has visto eso”. Desde luego, están hechos de otra manera».


  • Deja de intentar replicar a España

    En lugar de imponer un sistema táctico que no encaja, Gordon cree que Inglaterra debe maximizar sus propias fortalezas físicas y atléticas para competir con las mejores selecciones del mundo.

    «Siento que estamos intentando replicar a España. Como ahora estoy en España, sé que tenemos jugadores igual de buenos, pero ellos tienen cualidades diferentes», explicó. «¿Por qué intentar que los jugadores sean iguales que los jugadores españoles? Porque a los jugadores españoles les faltan cosas que nosotros tenemos, y viceversa. Creo que, como país, tenemos que dejar de mirar a otros lados y estar orgullosos de quiénes somos».


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Abrazando el caos

    El reto para Tuchel e Inglaterra es forjar una nueva identidad táctica basada en la verticalidad más que en la posesión. Gordon cree que alejarse del tiki-taka forzado también hará que se recupere el apoyo de un público inglés que exige mucha energía.

    «Cuando juego contra equipos de la Premier League que intentan practicar un fútbol ultra, un fútbol de tiki-taka, siempre siento que los aficionados no lo aprecian tanto», continuó Gordon. «Siento que los aficionados ingleses quieren ver el fútbol inglés, y en España aprecian el estilo español».

    Y concluyó: «A los aficionados en Inglaterra les encanta una especie de partido de baloncesto, les encanta un juego atlético, un juego directo

    »Cuando un equipo va perdiendo, no quieren ver al equipo salir jugando desde atrás, quieren ver a un gran delantero ganar balones aéreos y un poco de caos. Quizá haya llegado el momento de conectar con eso».

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