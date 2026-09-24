Gordon insistió en que las carencias tácticas ante Argentina formaban parte de un problema cultural más amplio, al afirmar que los jugadores ingleses no pueden reproducir el dominio de la posesión que se ve en La Liga.

«Creo que, culturalmente, no es solo ese torneo o ese partido en el que no pudimos controlar el juego», dijo Gordon. «Inglaterra, como país, no tiene esa fortaleza que tienen los españoles, con la que controlan los partidos como lo hacen ellos. No está en nosotros, no estoy seguro de que sea algo que se pueda enseñar. Creo que, al jugar en España, puedo hablar con conocimiento de causa, y la forma en que ellos mantienen el balón es diferente. No estoy seguro de que podamos llegar a tener eso alguna vez».

El extremo señaló que, aunque los jugadores ingleses entienden los conceptos básicos de la posesión, les falta la visión innata de sus homólogos españoles. «Sabemos cómo mantener la posesión, pero la toma de decisiones de ciertos jugadores en España simplemente no es algo natural», añadió. «Incluso veo algunas de las decisiones que toman con el balón a veces y pienso: “No estoy seguro de cómo has visto eso”. Desde luego, están hechos de otra manera».



