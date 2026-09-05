Maresca no tardó en reconocer la importancia de Foden en la identidad del club, al referirse a él como un "chico de la casa" por sus raíces locales y su larga conexión con la afición del City. Sin embargo, el italiano explicó que priorizó a jugadores con experiencia previa específica como capitanes al cerrar su elección. El técnico del City profundizó en su razonamiento respecto al Jugador del Año de la PFA 2023-24, y admitió que fue una decisión difícil de tomar.

"En primer lugar, porque Marc ya era capitán en el Palace", dijo Maresca. "Así que tiene experiencia. Gigio es el capitán de la selección italiana, así que tiene experiencia. La razón por la que me decidí por ellos es porque veo que pueden ayudar a sus compañeros y al vestuario a comportarse de la manera correcta".

Añadió: "Estos son los cuatro que van a ser los capitanes. Pero también estaba pensando en Phil, porque Phil es uno de los chicos de la casa. No está en ese grupo, pero para mí también es uno de los capitanes, uno de los jugadores que pertenecen a ese grupo".