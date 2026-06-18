«¡No está bien!»: Paul Scholes admite que Cristiano Ronaldo es un «problema» para Portugal y afirma que su excompañero en el Manchester United estará «muy cabreado» por el hat-trick de Lionel Messi en el Mundial

La sexta participación de Ronaldo en un Mundial empezó con un empate ante la República Democrática del Congo en Houston. João Neves abrió el marcador, pero Yoane Wissa igualó y Portugal no pudo ganar, lo que colocó al cinco veces Balón de Oro en el centro de un debate táctico.

En el pódcast «The Good, The Bad & The Football», Scholes fue contundente: «Es difícil para el entrenador», admitió. «Hablamos en “Stick to Football” y le pregunté fuera de cámara: “¿Es un problema para ti?”, porque creo que lo es». A los 41 años solo debería ser titular como portero».



