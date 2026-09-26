El seleccionador de Brasil, Ancelotti, no tardó en señalar las difíciles condiciones tras el pitido final. Aunque elogió la bien organizada defensa de Australia, el técnico italiano no se mordió la lengua al hablar del césped.

«[El campo] no estaba bien», admitió Ancelotti, en declaraciones recogidas por ESPN. «El campo... era difícil jugar en un campo como este. Y esperamos tener un campo mejor para el próximo partido».

El seleccionador australiano, Popovic, coincidió con su homólogo, aunque sugirió que este tipo de superficies son una desafortunada realidad para su equipo.

«Como es Brasil, ven el campo y, por supuesto, no están contentos con él. Pero a mí no me ha gustado lo que he visto del campo en muchos partidos de clasificación, [y] nunca he oído a nadie hablar de ello después», explicó.