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«¡No está bien!»: Carlo Ancelotti echa humo por el «difícil» estado del césped tras el dramático empate 1-1 de Brasil ante Australia
Drama final en Townsville
Brasil y Australia firmaron un trabajado empate 1-1 en el Queensland Country Bank Stadium el viernes por la noche. Rayan marcó de cabeza de forma dramática con la última acción del partido para rescatar un punto para Brasil, anulando así el espectacular lanzamiento de falta de Nestory Irankunda en el minuto 68.
Sin embargo, la conversación tras el partido pasó rápidamente a estar dominada por la mala calidad del terreno de juego. Ambos equipos tuvieron continuamente problemas para mantenerse en pie sobre un césped resbaladizo y cada vez más deteriorado durante todo el encuentro.
- AFP
Ancelotti critica las difíciles condiciones
El seleccionador de Brasil, Ancelotti, no tardó en señalar las difíciles condiciones tras el pitido final. Aunque elogió la bien organizada defensa de Australia, el técnico italiano no se mordió la lengua al hablar del césped.
«[El campo] no estaba bien», admitió Ancelotti, en declaraciones recogidas por ESPN. «El campo... era difícil jugar en un campo como este. Y esperamos tener un campo mejor para el próximo partido».
El seleccionador australiano, Popovic, coincidió con su homólogo, aunque sugirió que este tipo de superficies son una desafortunada realidad para su equipo.
«Como es Brasil, ven el campo y, por supuesto, no están contentos con él. Pero a mí no me ha gustado lo que he visto del campo en muchos partidos de clasificación, [y] nunca he oído a nadie hablar de ello después», explicó.
«Es lo que hay»
El centrocampista de Australia Jackson Irvine señaló que, aunque las frustrantes condiciones estaban lejos de ser ideales, su equipo está acostumbrado a este tipo de desafíos.
«Es lo que hay», dijo Irvine. «No es algo a lo que no estemos acostumbrados. Jugando en Asia, nos encontramos con campos bastante parecidos a este tipo de césped de aquí. Tuve un par de momentos frustrantes, que no es lo ideal. Pero es lo que hay. Es lo mismo para los dos equipos».
- AFP
La revancha de Brisbane espera a ambos equipos
Ahora ambas selecciones viajarán a Brisbane para volver a enfrentarse el próximo martes en Lang Park. Los dos entrenadores esperarán desesperadamente un terreno de juego significativamente mejor, aunque el estadio acogió recientemente su propia final preliminar de la NRL el viernes por la noche.
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