"No está al nivel de Guardiola y Enrique": ¿sigue siendo Mourinho un entrenador de primer nivel?

El programa "La Tribu", a través de Radio Marca, debatió sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid, la evolución del entrenador portugués a lo largo de los años, además de la constante polémica en torno a su personalidad y su estilo.

Buena parte de la conversación se centró en la versión que Mourinho podría mostrar en esta nueva etapa con el Real Madrid, y en si sería capaz de ofrecer una versión más tranquila de la que exhibió durante su primer periodo en el estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los participantes en el debate afirmó: "Creo que veremos una versión diferente a la que vimos en 2011".

Pese a ello, otros manifestaron sus dudas sobre la posibilidad de separar a Mourinho de su fuerte personalidad, hasta el punto de que uno de los participantes, en referencia a la dificultad de imaginarlo lejos de su naturaleza polémica.