«No esperaba que Mourinho fuera así»: Federico Valverde se sincera sobre la vida con el nuevo técnico del Real Madrid

El Madrid ha mantenido su impresionante impulso durante su gira de pretemporada y ha ampliado a cuatro partidos su racha invicta tras una trabajada victoria por 2-1 sobre el Ferencvaros en Budapest. Aunque el partido sirvió como ejercicio de preparación física, también puso de relieve la creciente influencia de Mourinho, que ha regresado al Santiago Bernabéu para una segunda etapa al mando.

Valverde habló con franqueza sobre el ambiente dentro del vestuario desde la llegada de Mourinho y señaló que la reputación del técnico de ser una persona difícil se equilibra con un trato sorprendentemente cercano. El centrocampista reveló que le ha impresionado la forma en que el veterano entrenador se ha reintegrado en la cultura del club. «No esperaba que Mourinho fuera así, en los pocos días que he pasado con él. Muy cercano. Al final, es alguien que está ahí con su personalidad», dijo Valverde.