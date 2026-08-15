No es una salida cualquiera: Ferran Torres entra en el círculo de los grandes del Barcelona

El club Barcelona anunció oficialmente el traspaso de su delantero español Ferran Torres, de 26 años, al Paris Saint-Germain, poniendo así fin a la trayectoria del jugador con el conjunto catalán tras convertirse en una de las ventas más caras en la historia del club.

Se espera que el Barcelona reciba cerca de 50 millones de euros por la salida de Ferran Torres, lo que le sitúa en el quinto puesto de la lista de las ventas más caras del club a lo largo de la historia, según el diario "Mundo Deportivo".

Torres estaba vinculado con un contrato con el Barcelona hasta el verano de 2027, aunque el jugador manifestó su deseo de vivir una nueva experiencia, lo que permitió al conjunto catalán recuperar la mayor parte del valor de la operación que pagó al Manchester City cuando lo fichó, que ascendió a 55 millones de euros fijos, además de otros 10 millones en variables.

Este ingreso otorga al Barcelona un nuevo impulso económico en el mercado de fichajes veraniego, con la intención del club de reforzar sus filas de cara a la próxima temporada.

De este modo, la operación parece beneficiosa para todas las partes, ante el deseo del jugador de cambiar de aires y el beneficio económico que obtiene el Barcelona de la operación.

A continuación repasamos las 10 ventas más caras en la historia del Barcelona