Durante la rueda de prensa previa al partido, preguntaron a Fabregas por la posibilidad de relevar a Carrick, que atraviesa una mala racha de seis partidos sin ganar.

El Manchester United viaja a Italia para enfrentarse al Como en la Champions League el miércoles, después de haber logrado solo dos victorias en toda la temporada. Sin embargo, Fabregas zanjó rápidamente las especulaciones: defendió a Carrick y elogió el trabajo que ha realizado. El entrenador del Como dejó claro que no entraría a hablar de un puesto que actualmente ocupa alguien a quien respeta profundamente.