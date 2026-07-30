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«No es una obligación»: Gianni Infantino defiende el plan de venta del Mundial mientras el presidente de la FIFA responde a la indignación por la propuesta
Infantino defiende el controvertido plan de 20.000 millones de dólares para la Copa del Mundo
Infantino ha respondido a las duras críticas por los planes para vender participaciones externas en el Mundial. El organismo rector desató la indignación esta semana tras anunciar planes para crear una nueva filial de 20.000 millones de dólares para gestionar sus principales torneos internacionales. Según la propuesta, la FIFA pretende ofrecer hasta un 20 por ciento de participación en la operación comercial a inversores privados externos. La medida provocó una condena inmediata por parte de las confederaciones regionales, que aseguraron que el anuncio las tomó completamente por sorpresa.
El jefe de la FIFA insiste en que la propuesta «no es una obligación»
Al abordar la creciente reacción en contra en un vídeo publicado el miércoles, Infantino trató de restar importancia a las preocupaciones al presentar la iniciativa como un documento de debate. Insistió en que la propuesta marca el inicio de un diálogo más amplio en todo el deporte.
«Bueno, FIFA 4 Enterprise, o FFE, es en realidad una propuesta, una oferta, forma parte de un proceso democrático, de un proceso de consulta, y sobre todo, es una oportunidad, pero no una obligación, y como he dicho, pone en marcha el proceso de consulta, si y solo si es aprobada por la mayoría de nuestras 211 asociaciones miembro y el Consejo de la FIFA, sería una filial propiedad de la FIFA y controlada por la FIFA, que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA», explicó Infantino.
El crecimiento comercial se considera una «evolución natural»
A pesar de la fuerte oposición, Infantino sostuvo que ampliar el modelo comercial de la FIFA representa una progresión natural para el fútbol mundial. La FIFA ya genera miles de millones de dólares en ingresos, principalmente a través de los derechos de retransmisión, los acuerdos de patrocinio y las operaciones de los grandes torneos. Aunque la idea de la inversión privada ha alarmado a actores clave, el presidente de la FIFA tranquilizó a los partidarios al asegurar que el organismo rector no perderá el control de sus activos más valiosos.
"Simplemente comercializaría y organizaría todas las competiciones propiedad de la FIFA, junto con los agentes de patrocinio, concediendo la licencia de una nueva empresa en beneficio de las 211 asociaciones miembro de la FIFA y desbloqueando, al mismo tiempo, un valor comercial que antes no se había captado. Así que creemos que la propuesta de la FFE liberaría el potencial de este deporte en todos los rincones del mundo, en el fútbol masculino, femenino y juvenil", añadió.
"Solo en el próximo ciclo forward, las distribuciones aumentarían de 8 millones de dólares por AM a 20 millones. Además, cada AM también tendría la opción de acceder a otros 20 millones de dólares a través del programa FIFA Fast Forward, lo que elevaría la financiación potencial a 40 millones de dólares por AM para este próximo ciclo. Es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del juego a nivel mundial. Pero, de nuevo, es solo una oferta, no una obligación. Es simplemente una opción para nuestros miembros".
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¿Qué pasa después?
El futuro del plan para vender parte del Mundial descansa ahora en manos de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Con una fecha límite fijada para el 19 de septiembre, se espera una intensa labor de presión y debate durante las próximas semanas, mientras las federaciones sopesan los posibles beneficios financieros frente a las preocupaciones ideológicas planteadas por la UEFA y otros.
Si la propuesta es rechazada, los miembros de la FIFA seguirán recibiendo sus pagos anuales habituales, pero se quedarán sin las lucrativas inyecciones de efectivo prometidas por la iniciativa FFE. La próxima votación promete ser un momento decisivo en la presidencia de Infantino y en el futuro panorama comercial del fútbol mundial.
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