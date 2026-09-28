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«¡No es una misión imposible!» Mateo Kovacic afirma que Croacia puede acabar con la racha de 39 partidos invicta de España en el duelo de la Liga de Naciones
Respeto por las campeonas del mundo
Kovacic habló con los medios antes del esperadísimo duelo del martes en Sevilla y dedicó grandes elogios al equipo de Luis de la Fuente. El centrocampista, de 32 años, reconoció la magnitud del reto al que se enfrenta Croacia ante un equipo que considera el mejor del planeta, especialmente después de que España iniciara su campaña con una victoria por 3-2 sobre Inglaterra, mientras que Croacia logró un triunfo por 2-1 ante Chequia en la jornada inaugural.
Al ser preguntado por la formidable racha del conjunto anfitrión, Kovacic se mantuvo centrado en los propios objetivos de Croacia y no en los libros de historia. "Sabemos que son los campeones del mundo y que llevan 39 partidos sin perder, pero no queremos ocuparnos de eso, sino de nuestro juego, luchar e intentar quitarles su arma más poderosa, que es el balón. Queremos ganar", explicó el centrocampista durante su rueda de prensa.
- Getty Images Sport
Admirando a la nueva generación española
Kovacic expresó una sincera admiración por la calidad técnica presente en la actual selección española. Aunque fue un espectador durante la anterior era de dominio de España entre 2008 y 2012, cree que la actual generación de talento, liderada por su excompañero en el Manchester City Rodri y las jóvenes sensaciones del Barcelona, es igual de cautivadora de ver. A las dos naciones no les faltan precedentes en enfrentamientos de alta tensión, ya que se midieron de forma memorable en la final de la Nations League 2022-23, donde España superó a Croacia en los penaltis para levantar el trofeo.
«Disfruté mucho viendo a España antes, con muchas figuras. Es difícil compararlas, pero ambas son muy buenas», señaló Kovacic cuando le preguntaron por la evolución de la selección. También se apresuró a destacar a jugadores concretos que le han llamado la atención recientemente, al afirmar: «Con esta, con Rodri, Pedri o Lamine Yamal, disfruto mucho viendo a España».
Sin miedo pese a la dificultad
A pesar de su admiración por el estilo de juego español, el ex del Chelsea insistió en que Croacia no se dejaría intimidar ni por la ocasión ni por los futbolistas que tendría enfrente. Eso llega a pesar del claro dominio de España en el cara a cara por 7-3, tras haber ganado los tres últimos enfrentamientos oficiales, mientras que la última victoria de Croacia sobre La Roja se remonta a un duelo de la Nations League en 2018.
«Los jugadores españoles son fantásticos, pero no tenemos miedo de nadie. Respetamos a todos los rivales y, sobre todo, cuando se trata del campeón del mundo. Más allá de las individualidades, son muy poderosos como equipo», declaró Kovacic a los periodistas. Además, añadió que el equipo sería disciplinado al señalar: «No vamos a volvernos locos. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y en competir».
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La misión de poner fin a la racha
Al finalizar su intervención con un mensaje desafiante sobre la dificultad del encuentro, Kovacic se mostró optimista con el resultado y concluyó: «No es una misión imposible ganar a España». Ambas selecciones llegan a esta edición con la intención de resarcirse tras sus desengaños en las tandas de penaltis de la campaña anterior, en la que Croacia cayó eliminada en cuartos de final ante Francia, mientras que España sufrió una dolorosa derrota en la tanda frente a Portugal en la final.
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