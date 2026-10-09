«¡No es una máquina!»: Luis Enrique sale en apasionada defensa de la superestrella del PSG Khvicha Kvaratskhelia

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, atendió a los medios antes del partido de la Ligue 1 del sábado contra el Le Mans en el Parque de los Príncipes. El técnico español aprovechó su rueda de prensa previa al encuentro para respaldar públicamente al delantero Khvicha Kvaratskhelia tras las preguntas sobre su estado de forma reciente.

El PSG llega a este partido con una racha de tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas las logradas ante el Brest y el Marsella antes del parón internacional.

El entrenador dejó claro que mantiene una confianza absoluta en su delantero estrella.