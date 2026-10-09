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«¡No es una máquina!»: Luis Enrique sale en apasionada defensa de la superestrella del PSG Khvicha Kvaratskhelia
Luis Enrique brinda un firme apoyo a Kvaratskhelia
El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, atendió a los medios antes del partido de la Ligue 1 del sábado contra el Le Mans en el Parque de los Príncipes. El técnico español aprovechó su rueda de prensa previa al encuentro para respaldar públicamente al delantero Khvicha Kvaratskhelia tras las preguntas sobre su estado de forma reciente.
El PSG llega a este partido con una racha de tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas las logradas ante el Brest y el Marsella antes del parón internacional.
El entrenador dejó claro que mantiene una confianza absoluta en su delantero estrella.
- AFP
El entrenador recuerda a los críticos que los jugadores son humanos
Al abordar el escrutinio en torno al rendimiento de Kvaratskhelia, Luis Enrique salió en una apasionada defensa del internacional georgiano. «Kvara es un jugador top, top. Lo ha demostrado en momentos clave», declaró Luis Enrique.
«Estoy muy contento de tenerlo en la plantilla».
«Pero no es una máquina, es un ser humano. Y es normal tener altibajos y momentos no tan buenos. No hay nada de lo que preocuparse».
Reflexionando sobre el inicio de la temporada y la integración en la plantilla
Luis Enrique también habló de cómo se están integrando en la plantilla los nuevos fichajes del verano mientras analizaba el inicio de la campaña liguera del PSG. «Depende del idioma, de la personalidad de cada jugador, depende de muchas cosas», explicó sobre la adaptación.
«Soy el primero en ser crítico con mis jugadores, pero, al analizar el inicio de la temporada, habríamos merecido tener más puntos de los que tenemos actualmente».
«Estoy muy contento con nuestros fichajes de verano, especialmente por lo que veo en los entrenamientos».
- PsnewZ
Exigiendo la máxima concentración ante el Le Mans
El PSG recibe al recién ascendido Le Mans, que visita el Parc des Princes tras encadenar tres partidos sin perder. A pesar del buen momento del rival, Luis Enrique sigue centrado en sumar tres puntos para escalar posiciones en la tabla de la Ligue 1.
«Le Mans ha demostrado que puede competir a este nivel», señaló Luis Enrique. «Tendremos que estar aún más atentos de lo habitual».
«No hay partidos fáciles, especialmente después de un parón internacional. Jugamos en el Parc des Princes, con nuestra afición, y queremos subir en la clasificación».
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