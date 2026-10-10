«¡No es un país de fútbol!»: Olivier Giroud carga contra la MLS tras su abrupta salida de LAFC

Giroud ha reflexionado sobre su breve etapa en LAFC, admitiendo que el movimiento no cumplió con sus expectativas deportivas. El veterano delantero pasó un corto periodo en la Major League Soccer entre 2024 y 2025 antes de asegurarse un regreso al fútbol francés con el Lille.

Aunque el campeón del mundo disfrutó del estilo de vida al otro lado del Atlántico, la realidad del panorama futbolístico le dejó insatisfecho. Al final decidió acortar su aventura estadounidense para buscar un entorno más tradicional. Ahora, a sus 40 años, el delantero está de vuelta en la Ligue 1 y sigue demostrando su valía sobre el césped con su nuevo club. La decisión de dejar California estuvo impulsada únicamente por su deseo de un desafío deportivo más intenso.