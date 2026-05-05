«No es un líder»: el Manchester United no podrá «avanzar» si Harry Maguire sigue siendo titular, afirma una leyenda del club

La importancia de Maguire esta temporada ha cambiado radicalmente. Con el exentrenador Rubén Amorim apenas tenía minutos y una lesión en el muslo lo mantuvo fuera nueve partidos de la Premier League. Desde la llegada de Carrick, el defensa se ha revitalizado: volvió al once contra el Manchester City en enero y, salvo los duelos ante Leeds y Chelsea por sanción, ha completado todos los partidos.

A pesar de esta regularidad, Parker sigue cuestionando su liderazgo. Al comentar su asociación con Ayden Heaven, fue tajante: «Está jugando más partidos, pero lo hace junto a Harry Maguire, y él no es un líder en el campo. Se ha ganado su contrato, creo, en cierto modo, porque lo ha hecho bien. Pero si quieres avanzar, no lo haces con Harry Maguire. Así que sales al mercado y fichas a otro central».