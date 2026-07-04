En elpodcast TOMorrow Business, un exjugador le aconsejó al mediocampista del Bayern Múnich que renuncie a la selección alemana. Kimmich debe asumir su responsabilidad y no volver a ponerse a disposición del equipo nacional.
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«No es un jugador de talla mundial»: un exinternacional pide la salida de Joshua Kimmich de la selección alemana tras el fracaso en el Mundial
«Ha disputado cinco torneos en un puesto de responsabilidad y no lo ha conseguido en ninguno. Nunca ha pasado de cuartos de final, se planta ahí y dice que no va a huir. Esto no tiene que ver con huir, sino con asumir la responsabilidad», analizó Hamann.
De un jugador como Kimmich esperaría que asumiera la responsabilidad y dijera: “Lo he intentado todo —y eso no se le puede reprochar—, no lo he conseguido, así que ahora me voy”. Eso es lo que esperaría».
Además, Hamann valoraría mucho que el jugador de 31 años renunciara por voluntad propia: «Me gustaría que fuera así. Sería una señal, algo tiene que cambiar; no podemos seguir así».
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Hamann sobre Kimmich: «Ya no lo volvería a convocar»
Si no lo hace, «no lo volvería a convocar; debo dar oportunidad a otros. Kimmich ya no debería estar en la selección», afirmó Hamann. Si el capitán alemán no renuncia por sí mismo a la camiseta de la DFB, el futuro seleccionador deberá intervenir. La calidad también cuenta.
«No considero a Kimmich un jugador de talla mundial. Es muy bueno, pero en el centro del campo no lo es. ¿Lo es como lateral derecho? Tampoco, solo es un buen jugador», añadió al evaluar a la estrella del Bayern.
Ni siquiera en el Bayern, donde es titular desde hace años, brilla. «Los jugadores alemanes son meros acompañantes en Múnich. Los partidos los ganan un Olise, un Díaz y Kane. Tah, Pavlovic y Kimmich les acompañan. Esta temporada lo han hecho muy bien. Lo hacen mejor que la mayoría de los demás. Pero son otros quienes deciden los partidos».
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Kimmich es titular indiscutible en el Bayern de Múnich y en la selección alemana.
De hecho, Kimmich solo llegó una vez a una semifinal con Alemania: en la Euro 2016, cuando cayeron 0-1 ante Francia; ya era titular como lateral derecho.
Después sufrió tres eliminaciones tempranas en los Mundiales de Rusia, Catar y, ahora, Estados Unidos, Canadá y México, lo que lo convierte en un símbolo del nuevo fracaso.
Sin embargo, Kimmich destaca por su rendimiento tanto en el Bayern de Múnich como en la selección. En el Bayern, su club, juega en el centro del campo, donde es uno de los mejores del mundo; pero con Alemania, bajo Julian Nagelsmann, actuó una y otra vez como lateral derecho por falta de opciones.
Tras la eliminación en dieciseisavos frente a Paraguay, el jugador de 31 años rechazó dejar la selección: «Nunca me rendiré», afirmó en MagentaTV.
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