«No es un jugador de talla mundial»: un exfutbolista de la selección pide la salida de Joshua Kimmich del equipo tras el fracaso en el Mundial

«Ha disputado cinco torneos en un puesto de responsabilidad y no lo ha conseguido en ninguno. Nunca ha pasado de cuartos de final, se planta ahí y dice que no va a huir. Esto no tiene que ver con huir, sino con asumir la responsabilidad», analizó Hamann.

De un jugador como Kimmich esperaría que asumiera la responsabilidad y dijera: “Lo he intentado todo —y eso no se le puede reprochar—, no lo he conseguido, así que ahora me voy”. Eso es lo que esperaría».

Además, Hamann valoraría mucho que el jugador de 31 años renunciara voluntariamente: «Me gustaría que fuera así. Sería una señal; algo debe cambiar. No podemos seguir así».