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«¡No es un inicio favorable!» - Michael Carrick descarta que el primer partido del Manchester United sea «fácil»
Carrick responde a sus críticos
Carrick ha calificado de «ridículas» las sugerencias de que su equipo ha recibido un inicio «fácil» en la nueva temporada de la Premier League. El Manchester United arranca su campaña con un partido el sábado a la hora de comer contra el recién ascendido Hull City, seguido de un duelo en casa la próxima semana ante otro recién llegado a la máxima categoría, el Ipswich Town.
Carrick, que afronta su primera temporada completa al mando de forma permanente en Old Trafford, se mostró firme en su valoración de las primeras semanas. Declaró: «Antes que nada, para todos nosotros ahora, en esta liga no hay un inicio favorable, ¿sabes? Creo que es un inicio duro. Los dos equipos, pero sin mirar más allá del sábado. Creo que un equipo recién ascendido, fuera de casa, es un partido muy, muy difícil. He estado involucrado en ellos en el pasado. Así que somos plenamente conscientes de lo que está en juego, de lo que se nos viene encima el sábado, de para qué tenemos que estar preparados. Así que no es favorable. Creo que es fácil soltar eso, pero es bastante ridículo en cierto modo y yo no lo veo así en absoluto».
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Noticias positivas en el frente de las lesiones
Se espera que el United reciba un impulso con la inclusión de Benjamin Sesko y el nuevo portero Karl Darlow en la expedición. Ninguno de los dos jugadores participó en los seis amistosos de pretemporada del club, pero ambos han regresado con éxito a los entrenamientos completos esta semana y están disponibles para ser convocados.
El delantero de 23 años está de baja desde principios de mayo después de sufrir una lesión en la espinilla contra el Liverpool, lo que le obligó a perderse toda la pretemporada. Sobre su vuelta a los entrenamientos con el grupo, Carrick expresó su optimismo: «Ben ha vuelto a entrenarse, así que eso es otro aspecto positivo, y estamos deseando volver a tenerle con el grupo y darle algunos minutos».
También hay una actualización sobre Mason Mount, cuya situación se describe como «en duda» después de sufrir una lesión en el pie durante el empate 1-1 de pretemporada con el Paris Saint-Germain. Mount ha estado lastrado por problemas físicos desde su llegada a Old Trafford, con solo 72 partidos en tres temporadas, pero Carrick sigue creyendo firmemente en la calidad del centrocampista.
Respaldo total a Mason Mount
Carrick se deshizo en elogios hacia Mount pese al último contratiempo y dijo: «Antes que nada, Mason es un jugador top, un jugador top. Ya lo hemos visto hasta ahora en la pretemporada. Fue uno de nuestros mejores jugadores en las primeras fases de los partidos que jugó y me pareció fantástico. Así que no me sorprende, es lo que he visto antes, lo que espero y lo que sé de él».
El técnico concluyó subrayando la importancia del ritmo para el internacional inglés, mientras trata de dejar atrás sus problemas de lesiones. Carrick añadió: «Por supuesto, se ha perdido fútbol en los últimos años y quiere estar en forma, quiere tener ese ritmo total y quiere mantenerse en forma. Así que estamos haciendo todo lo posible para ayudarle a conseguirlo, pero es un jugador top, Mase. Mason volverá muy, muy pronto, si no es inmediatamente, así que todo va bien».
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Carrick, encantado con el regreso y la versatilidad de Rashford
Carrick ha expresado su satisfacción por el estado de forma y la actitud de Marcus Rashford desde que el delantero regresó al Manchester United. Tras una exitosa cesión en el Barcelona, el internacional inglés se reincorporó al grupo para la pretemporada, después de haber perdido protagonismo anteriormente con exentrenadores. Rashford aspira ahora a reaparecer en la Premier League con el Manchester United cuando se mida al Hull el sábado.
Al hablar del progreso del jugador de 28 años, Carrick destacó su estado físico y su versatilidad táctica en el frente de ataque. «Marcus ha vuelto fantásticamente bien. Está disfrutando del fútbol, se le ve en forma, rápido, fuerte y listo para jugar», señaló Carrick. Añadió que, aunque jugar por el centro quizá no sea la función principal de Rashford, su capacidad para actuar por dentro aporta una valiosa flexibilidad a la delantera del United a lo largo de la temporada.
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