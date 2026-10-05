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«No es un gran problema»: el seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, resta importancia al susto por la lesión de Micky van de Ven antes del duelo del Tottenham contra el Manchester United
Preocupación internacional por lesión para el Tottenham Hotspur
Van de Ven se convirtió en una preocupación física tras sufrir una lesión durante la victoria de Países Bajos por 2-1 sobre Serbia en la Liga de las Naciones el domingo. El central de 25 años, que se ha convertido en una figura clave en la zaga del Tottenham desde su llegada al norte de Londres hace tres años, sufrió un problema en la mano durante el partido cuando el delantero serbio Luka Jovic cayó sobre el internacional neerlandés.
Los aficionados del Tottenham quedaron en vilo por la disponibilidad de su capitán, especialmente con un duelo de alta exigencia ante el Manchester United en el horizonte. Sin embargo, el seleccionador de Países Bajos, Xavi, se apresuró a ofrecer una actualización tranquilizadora tras el pitido final. Al hablar con los periodistas sobre el estado de su defensa, la exleyenda del Barcelona afirmó que «no es un gran problema».
- Getty Images Sport
Evaluando los daños antes de Old Trafford
A pesar de las señales positivas que llegan desde la concentración de Países Bajos, los servicios médicos del Tottenham realizarán su propia evaluación del central durante los próximos días. El club quiere asegurarse de que Van de Ven esté completamente recuperado antes de su regreso a la Premier League este sábado en Old Trafford. El momento es especialmente delicado para el conjunto del norte de Londres, ya que el también defensa neerlandés Jan Paul van Hecke también está lidiando con problemas físicos. Van Hecke sufrió una lesión en el pie el 27 de septiembre y posteriormente se vio obligado a retirarse de la convocatoria internacional.
Van de Ven ha disputado cinco partidos en todas las competiciones con el Tottenham esta temporada, pero su equipo ha sufrido un inicio de pesadilla en su campaña nacional. El Tottenham ocupa actualmente la última posición de la clasificación de la Premier League con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos, después de no lograr ni una sola victoria tras sumar dos empates y tres derrotas.
Grandes elogios de una leyenda del club
La irrupción del defensa en el Tottenham Hotspur Stadium ha llamado la atención de la leyenda del club Ledley King, que recientemente habló sobre la evolución de Van de Ven como líder. King destacó el conjunto de habilidades único del jugador y sus nuevas responsabilidades dentro de la plantilla. «Creo que es un jugador fantástico. Su nuevo papel ahora es hacer mejores a los jugadores que le rodean», señaló King al hablar sobre la capitanía. El exinternacional inglés cree que Van de Ven es el candidato ideal para liderar la defensa del Tottenham a largo plazo.
King profundizó además en las cualidades que hacen que el neerlandés sea tan eficaz en la Premier League. «Creo que Micky se cuida. Su capacidad para recuperarse y apagar fuegos es algo que hemos visto en los últimos años. Ese es un elemento importante para el equipo. Así que creo que el siguiente paso es gestionar al grupo y sacar lo mejor del grupo como equipo. Ha crecido en el rol. Por lo que he visto de Micky en el campo, lidera con el ejemplo, sin duda, y creo que fue la elección correcta para ser capitán», añadió el legendario defensa.
- AFP
Países Bajos lidera su grupo de la Nations League antes de los cruciales partidos de noviembre
Países Bajos lidera actualmente el Grupo A2 de la Nations League con ocho puntos, empatada con Grecia y con tres puntos de ventaja sobre Alemania, tercera clasificada. El equipo de Xavi cerró el actual parón internacional con una victoria por 2-1 sobre Serbia el domingo y concluirá su campaña en la fase de grupos en noviembre con partidos cruciales contra Grecia y Alemania.
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