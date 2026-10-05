Van de Ven se convirtió en una preocupación física tras sufrir una lesión durante la victoria de Países Bajos por 2-1 sobre Serbia en la Liga de las Naciones el domingo. El central de 25 años, que se ha convertido en una figura clave en la zaga del Tottenham desde su llegada al norte de Londres hace tres años, sufrió un problema en la mano durante el partido cuando el delantero serbio Luka Jovic cayó sobre el internacional neerlandés.

Los aficionados del Tottenham quedaron en vilo por la disponibilidad de su capitán, especialmente con un duelo de alta exigencia ante el Manchester United en el horizonte. Sin embargo, el seleccionador de Países Bajos, Xavi, se apresuró a ofrecer una actualización tranquilizadora tras el pitido final. Al hablar con los periodistas sobre el estado de su defensa, la exleyenda del Barcelona afirmó que «no es un gran problema».