«No es un gran creador»: Declan Rice «encajaría bien jugando de lateral derecho» de forma habitual en el Arsenal, afirma Paul Scholes

En el pódcast «The Good, The Bad and The Football», Scholes y Nicky Butt recordaron que Roy Keane jugó de lateral derecho gran parte de una temporada en el United.

Scholes añadió: «Roy jugó ahí mucho porque el United tenía a Bryan Robson y a Paul Ince, y lo hizo de maravilla. Creo que a Declan Rice también le vendría bien jugar de lateral derecho; puede hacerlo y, de todos modos, no es un gran creador».