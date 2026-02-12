Getty
«No es un gran club»: Ange Postecoglou da su veredicto sobre el Tottenham tras el despido de Thomas Frank.
Postecoglou destituido tras romper la maldición de los trofeos
El entrenador danés Frank fue destituido de su cargo el 11 de febrero, tras haber conseguido solo 13 victorias en los 38 partidos que dirigió. Los Spurs han caído al puesto 16 de la tabla de la Premier League, un puesto por debajo del que ocupaban la temporada pasada.
Postecoglou supervisó la caída hacia la zona de descenso, pero disfrutó del éxito continental y consiguió el primer título desde 2008. Eso no fue suficiente para mantenerlo en el puesto, y el técnico de 60 años afirmó que siempre estaba luchando por una causa perdida, ya que a menudo tenía las manos atadas en el mercado de fichajes.
Postecoglou explica por qué los Spurs no son un «gran club».
Postecoglou ha explicado a The Overlap por qué los Spurs están luchando por la estabilidad y la continuidad, cuando incluso Mauricio Pochettino y José Mourinho no han logrado cumplir con las expectativas. Ha dicho: «Si miras la lista de nombres, no hay realmente un tema común en lo que están tratando de hacer. Creo que parte del ADN del Tottenham —a falta de una palabra mejor— es que les gusta que sus equipos jueguen de una determinada manera.
«Es justo decir que con Mauricio iban por ese camino, pero al mismo tiempo, creo que la gente ha menospreciado demasiado la influencia de Harry (Kane) durante ese periodo. Si hubiera tenido a Harry en ese primer año, estoy convencido de que habríamos terminado en esa plaza de la Liga de Campeones. Incluso con su marcha, no se puede llenar ese vacío. Es imposible.
«Así que, cuando miras a esos entrenadores, como he dicho, han pasado de, ya sabes, Mauricio jugaba de una determinada manera y creo que encajaba con el ADN, a que lo importante era que no habían ganado nada. Necesitamos ganadores. Así que vamos a por José. José los lleva a una final de copa y lo despiden la semana antes de la copa.
«Así que, si hablamos de ganadores, bueno, en un partido único, no me importaría que José fuera el entrenador de mi club solo para un partido único. Lo que pase después de eso es... Y luego, ya sabes, vino Antonio [Conte] porque, de nuevo, es otro ganador, ya sabes, y luego Antonio se va y yo entro.
Dicen: «Bueno, queremos fútbol, ya sabes. Con Antonio llegamos a la Champions League, pero no teníamos fútbol. Así que queremos fútbol y tú tienes fútbol, aunque mi ADN es ganar también.
«Así que seguimos ese camino. Eso es lo que quiero decir. Es realmente curioso en términos de entender qué están tratando de construir. ¿Qué son? Obviamente, han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles. Pero cuando miras el gasto, en particular, ya sabes, su estructura salarial, no son un gran club».
Postecoglou revela los fichajes que el Tottenham no logró concretar
Y añadió: «Me di cuenta de eso porque, cuando intentábamos fichar jugadores, no estábamos en el mercado para esos jugadores. Hay ciertos jugadores que nosotros... Quiero decir, al final de mi primer año, cuando quedamos quintos, para mí, vale, ¿cómo se pasa de quedar quinto a ser realmente competitivo? Bueno, teníamos que fichar jugadores preparados para la Premier League.
Pero terminar quintos ese año no nos dio la Champions League, no teníamos el dinero. Así que acabamos fichando a Dom Solanke, que era absolutamente... Me gustaba mucho, me gusta mucho, y a tres adolescentes.
«Sabes, en ese momento estaba mirando a Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo y [Antoine] Semenyo, Marc Guehi, porque dije que lo necesitábamos, si queríamos pasar del quinto puesto a ahí, eso es lo que harían los otros grandes clubes en ese momento. Y esos tres adolescentes son jóvenes jugadores excepcionales y creo que serán grandes jugadores para el Tottenham, pero no te van a llevar del quinto al cuarto y al tercer puesto.
Pero lo que salía del club era que «no, somos un club que puede competir en todos los frentes». Así que cuando dices que, obviamente, tienes una gran experiencia como entrenador, has entrenado en todo el mundo en determinados clubes. ¿Es el Tottenham diferente a esos otros clubes en cuanto a conseguir lo que quieres en el campo o buscar hacer avanzar al club? Bueno, todos son únicos, todos son diferentes. Pero, ya sabes, cuando entras en el Tottenham, lo que ves por todas partes es «atreverse es hacer». Está por todas partes. Y, sin embargo, sus acciones son casi la antítesis de eso.
«Te guste o no, hay que reconocerle el mérito a Daniel [Levy], porque ese camino ha dado lugar a un nuevo estadio, nuevas instalaciones, pero, al tomar un camino seguro, creo que no se dieron cuenta de que, para ganar de verdad, hay que arriesgarse en algún momento. Y ese es el ADN del club.
Seguía sintiendo que el Tottenham, como club, decía «somos uno de los grandes», y la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan».
El mercado de fichajes deja al Tottenham a la sombra del Arsenal
Continuó hablando sobre el negocio de los fichajes, que con demasiada frecuencia se ve eclipsado por sus archirrivales del norte de Londres: «Cuando el Arsenal necesita jugadores, se gasta cien millones en Declan Rice. No veo al Tottenham haciendo eso. Quizás ahora, no lo sé. Pero no, no en mi historia, ni siquiera antes de mí.
Y gran parte de eso se debía a que estaban construyendo un estadio, por lo que, obviamente, las finanzas eran un reto. Supongo que lo que no me daba cuenta era lo mucho que marca la diferencia jugar la Champions League y creo que por eso siempre había tanta desesperación, porque eso proporcionaba el dinero, ya sabes.
«Eso significa que en mi primer año, ellos habían terminado octavos el año anterior. Perdimos a Harry dos días antes de jugar contra el Brentford en el primer partido. Tengo que intentarlo y es una tarea difícil. Es complicado. Casi lo conseguimos. Quiero decir, si hubiera sido quinto cualquier otro año, probablemente habría sido [suficiente].
«Y si lo hubiéramos hecho, tal vez el año pasado, no habríamos comprado a tres adolescentes. Pero sigo pensando que no es la cuota de transferencia, los salarios lo que realmente atrae. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que el Tottenham fichó a alguien y te quedaste impresionado?».
Frank destituido con el derbi del norte de Londres como próximo compromiso para los Spurs.
Frank no fue capaz de revertir la mala racha tras la marcha de Postecoglou, a pesar de contar con una valiosa experiencia en la Premier League gracias a su paso por el Brentford. Se le considera otro entrenador que no contó con el apoyo necesario por parte de sus superiores.
Postecoglou dijo sobre el último cambio en el banquillo del Tottenham: «Se ha creado un ambiente de incertidumbre porque no hay garantías, independientemente de los entrenadores que se contraten, ya que han tenido entrenadores de talla mundial y no han tenido éxito, ¿y por qué?
¿Cuál fue el motivo de un cambio tan importante? Sabías que Thomas iba a llegar, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del club? A principios de año, obviamente, competir en todos los frentes, pero el club lleva mucho tiempo sin competir en todos los frentes.
Además, la persona más influyente del club durante los últimos 20 años también se va, así que si vas a hacer un cambio tan importante, tienes que entender que va a haber cierta inestabilidad. ¿Sabía Thomas que se metía en eso? No lo sé.
«Para mí es una salida justa, cualquiera que estudie el juego sabe que no era como una progresión desde mi punto de vista. Construí ese tipo de plantilla, a falta de una palabra mejor, para jugar de una determinada manera durante varios años y él llega y, como hemos dicho, el Tottenham es un club curioso».
La próxima cita de los Spurs es un derbi contra su viejo rival, el Arsenal, que visitará el Tottenham Hotspur Stadium el 22 de febrero. Queda por ver quién estará al mando en ese partido y en los próximos encuentros de la Liga de Campeones, en la que el equipo ha avanzado hasta los octavos de final.
