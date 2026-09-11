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«¡No es un finalizador fantástico!» - Tim Sherwood carga contra Bradley Barcola, la estrella de 123 millones de libras del Liverpool, pese a la victoria en la Champions League
El Liverpool arranca con victoria en Europa
El Liverpool sigue en una dinámica muy positiva tras empezar con victoria su campaña en la Liga de Campeones. El equipo de Andoni Iraola mostró un carácter enorme para remontar y sellar un trabajado triunfo por 2-1 sobre el Atlético el miércoles. El triunfo continental llegó después de una cómoda victoria por 2-0 ante el Ipswich Town en la Premier League.
Sin embargo, la noche dejó mucho debate en torno a dos incorporaciones recientes. Mientras el cedido por el Barcelona Ronald Araujo sigue sobresaliendo en una posición de lateral derecho relativamente poco habitual para él, el fichaje millonario del verano Barcola vivió una actuación bastante distinta y frustrante.
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Sherwood critica la capacidad de definición de Barcola
Barcola recibió importantes críticas por su definición por debajo del nivel esperado contra el Atlético. El extremo, que completó el mes pasado un traspaso de 123 millones de libras desde el Paris Saint-Germain, desperdició una ocasión de uno contra uno al cruzar demasiado su disparo. También vio cómo Jan Oblak le negaba otra gran oportunidad. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista Tim Sherwood ofreció un veredicto preocupante sobre la actuación del delantero.
«No, no fue una buena noche», dijo Sherwood. «Tuvo muchas oportunidades. Parecía una amenaza, pero tuvo varias ocasiones encarando a Oblak y simplemente no encontró el remate. No es un gran definidor, tengo que decirlo. Falló un par de ocasiones clarísimas esta noche».
El extremo ofrece una amenaza táctica distintiva
El delantero de banda izquierda debutó oficialmente saliendo desde el banquillo en el triunfo del viernes en Ipswich, pero fue titular por primera vez en la banda derecha contra el Atleti. Aguantó una hora antes de ser sustituido por calambres, poniendo así el broche a una actuación individual complicada.
A pesar de las duras críticas a su definición, Sherwood sí destacó aspectos positivos del juego de Barcola. El comentarista señaló que el nuevo fichaje ofrece una ventaja táctica distinta a la unidad ofensiva de Iraola.
«Lo bueno de él es que estira a los defensas», añadió Sherwood. «Corre sin balón, así que no necesitas recibir el balón y regatear. Va, se ofrece y hace buenos desmarques».
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La atención se centra en el choque ante el Fulham
Tras sus exitosas aventuras europeas, el Liverpool debe volver a centrarse rápidamente en su calendario nacional. El conjunto de Arne Slot afronta el duelo de la Premier League del sábado contra el Fulham con la intención de mantener su impresionante dinámica reciente en todas las competiciones. Barcola esperará tener otra oportunidad para acallar a sus críticos y estrenarse como goleador en el fútbol inglés.
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