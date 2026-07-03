«No es un delantero con clase», pero Viktor Gyokeres tiene el respaldo de un compatriota sueco para dar lo mejor de sí con el Arsenal en la defensa del título de la Premier League

Gyokeres podría tener más competencia pronto, pero su compatriota Schwarz cree que este jugador de 28 años puede ser la solución a largo plazo para la delantera del Arsenal.

El exinternacional sueco, que jugó en el Arsenal a mediados de los noventa, declaró a GOAL —en colaboración con Betinia— al preguntársele si Gyokeres podría plantar cara a Álvarez y otros posibles fichajes: «Es un tipo de jugador diferente. Se parece a [Brian] Brobbey, del Sunderland: un delantero muy físico, que presiona, busca espacios y complica la vida al rival.

No es un delantero elegante ni tiene los mejores regates, pero se necesitan distintos perfiles para tener éxito. En los últimos tres meses de la temporada demostró que se adaptó: empezó a marcar y fue muy productivo.

«Además, Gyokeres no hizo pretemporada el año pasado: llegó tarde y sufrió una lesión inicial por falta de preparación. En su segunda temporada veremos su mejor versión, y se pueden añadir otros perfiles para completar el puzle».