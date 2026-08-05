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No es un baile: ¿cómo el ritual secreto del "otçhulo" le dio a Salah la identidad de Trebisonda en 10 segundos?

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M. Salah
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Egipto

Comenzó en el Beşiktaş y se convirtió en norma en los estadios de Turquía

El momento de la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a Turquía no fue una simple recepción de un nuevo jugador en el aeropuerto de Estambul, ya que la escena que captaron las cámaras de los teléfonos de decenas de miles de aficionados, mientras realizaban un movimiento rítmico al unísono junto a Salah, reveló un ritual de apoyo más profundo que una mera celebración: el "Uçuşlu". 

Un movimiento colectivo que trasciende el fútbol para convertirse en una declaración de pertenencia y en un mensaje de aceptación que solo se concede a aquel en quien la afición turca ve a uno de los suyos. Entonces, ¿qué es el "Uçuşlu"? ¿Y cómo pasó de ser un cántico en las gradas a convertirse en un símbolo de lealtad futbolística en Turquía?

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  • ¿Qué es el «Üçlü» que hizo Mohamed Salah?

    "El Üçlü" (Üçlü) es una palabra turca que significa "el trío" o "la triple", pero en el diccionario del fútbol turco no hace referencia a un baile folclórico ni a un arte tradicional. Se trata de un ritual de aliento colectivo y rítmico, que se ejecuta en sintonía entre la afición y los jugadores en momentos clave: tras las grandes victorias, la conquista de títulos o la recepción de fichajes históricos.

    En cuanto a su mecánica, el "Üçlü" se basa en tres elementos simultáneos, que pueden describirse de la siguiente manera:

    El movimiento: aplausos rítmicos unificados con gestos corporales coordinados, dirigidos habitualmente por el líder de la grada o por uno de los jugadores.

    El cántico: frases entusiastas y breves cuyas palabras varían de un club a otro, pero que coinciden en la estructura rítmica triple.

    La interacción: se ejecuta a petición de la afición y los jugadores responden sobre el terreno de juego o en las celebraciones, en una escena que difumina las fronteras entre la grada y el rectángulo verde.

    Por ello, la participación de un jugador en el "Üçlü" se considera algo más que una simple celebración; es una firma implícita en el contrato de pertenencia y una declaración de aceptación por parte de la afición de que ese jugador se ha convertido en "un hijo del club".

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  • Las raíces históricas: de las gradas del Besiktas a toda Turquía

    El nacimiento del "Üçlü" se remonta a las gradas del club Beşiktaş a finales de los años setenta o principios de los ochenta del siglo pasado. Su invención se atribuye a uno de los líderes de animación más destacados en la historia del club, Cengiz Öncül, conocido por el apodo de "Tatava Cengiz".

    Según el diario turco "Habertürk", lo que comenzó como un medio para encender las gradas del estadio "İnönü" se convirtió rápidamente en una marca registrada de la afición del Beşiktaş, "Çarşı". Con el paso del tiempo, el "Üçlü" se coló en la cultura de los otros grandes clubes turcos, y lo adoptaron el Galatasaray, el Fenerbahçe y el Trabzonspor, con modificaciones en el cántico acordes con la identidad, los colores y los símbolos de cada club.

    Esta difusión hizo que el "Üçlü" trascendiera lo local, hasta el punto de que la revista "France Football" lo clasificó entre las listas de los cánticos de aficionados más influyentes a nivel mundial, como prueba de su fuerza simbólica y su capacidad para crear ambientes excepcionales.

  • ¿Por qué el «Haka» no es solo un baile?

    El error común al describir el «Ouçlu» como un baile tradicional o folclórico radica en ignorar su esencia funcional y simbólica. El baile folclórico es, por naturaleza, una obra artística con reglas de movimiento fijas, y se ejecuta en contextos culturales o patrimoniales específicos con el objetivo de expresar la identidad de una región o de una época histórica. 

    El «Ouçlu», en cambio, se practica con total espontaneidad y no se somete a criterios estéticos o artísticos, sino a un único criterio: lograr la sincronización rítmica entre miles de personas en un mismo instante. En cuanto a la segunda diferencia, tiene que ver con el contexto de la práctica, ya que los bailes tradicionales se presentan en teatros y festivales culturales como parte del patrimonio inmaterial. 

    Por el contrario, el «Ouçlu» nace y se ejecuta exclusivamente en el entorno competitivo del fútbol, y concretamente en los momentos de máxima carga emocional: tras un gol decisivo, en la conquista de un título o durante la presentación de un fichaje ante la afición. Su función no es documentar el pasado, sino crear un presente cargado de entusiasmo.

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    Y aquí surge el punto más importante: el objetivo de la interpretación. El baile folclórico expresa la pertenencia a una geografía o a una cultura, mientras que el «Ouçlu» expresa una lealtad momentánea e intensa a una entidad deportiva. 

    Es un lenguaje corporal colectivo que ha condensado todos los discursos de pertenencia en tres movimientos sincronizados. Cuando el nuevo jugador responde a la llamada de la afición y comparte con ella la interpretación, no está bailando, sino firmando un pacto no escrito con la grada, y proclamando que la barrera entre él y el público ha caído.

    Por ello, clasificar el «Ouçlu» como un ritual de aliento colectivo es lo más preciso. Su fuerza no proviene de la belleza del movimiento, sino de su capacidad para unir los sentimientos de miles de personas en un mismo ritmo y para convertir al individuo en parte de una única masa que respira en nombre del club.

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  • imago-sport-1080704670.jpgDepo Photos

    Mohamed Salah y el "Utrecht": una integración desde el primer momento

    El término "Ouchlou" volvió a ocupar los titulares a nivel mundial, y el motivo es Mohamed Salah. Nada más llegar al aeropuerto de Estambul para completar su traspaso al Trabzonspor, la estrella se encontró rodeada de miles de aficionados que comenzaron a interpretar el "Ouchlou". 

    Lo llamativo no fue solo el cántico, sino la respuesta inmediata de Salah. 

    Mohamed Salah, de 34 años, se sumó al movimiento rítmico y coreó el cántico junto a la afición, en una escena que se difundió por todo el mundo.

    En la cultura futbolística turca, la participación de un jugador extranjero en el "Ouchlou" desde el primer día tiene un significado especial, pues se considera un "sacrificio simbólico" por parte de la afición al aceptarlo, y la respuesta del jugador es la aceptación del desafío. Salah resumió meses de construcción de la relación con la grada en un solo instante y envió un mensaje: no llegaba como un profesional de paso, sino como un jugador que quiere formar parte de la identidad del Trabzonspor.

    Por eso, el "Ouchlou" no son solo tres aplausos. Es una constitución no escrita en los estadios turcos, una prueba silenciosa de lealtad. Desde las gradas del Beşiktaş hace 50 años, hasta el aeropuerto de Estambul con Mohamed Salah hoy, ha permanecido como una fórmula sencilla para expresar un significado complejo: en Turquía el fútbol no se juega solo con los pies, sino que se vive con los corazones unidos. Y la participación de una estrella de la talla de Salah confirma que algunos rituales son más fuertes que cualquier contrato profesional.

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