El Manchester City está dispuesto a rechazar la oferta inicial del Barcelona por Rodri, pese a que el jugador ya ha acordado sus términos personales con el conjunto azulgrana, según SPORT. El Barça ha iniciado conversaciones entre clubes y sigue muy confiado en cerrar el acuerdo, pero el gigante de la Premier League exige una cantidad significativamente superior a la ofrecida hasta ahora.

Se entiende que la propuesta inicial desde Cataluña es de 45 millones de euros fijos más otros 15 millones de euros en variables por rendimiento. Sin embargo, el City ha fijado firmemente su precio de salida en 65 millones de euros. El club mancuniano rara vez ha puesto obstáculos a los jugadores que desean marcharse, pero no está dispuesto a dejar salir al futbolista de 30 años por menos de su valoración concreta.