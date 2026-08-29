El director deportivo del Leganés, Andres Pardo, dio con orgullo la bienvenida al delantero experimentado antes de que Morata expresara su gratitud a la cúpula del club. Al abrir la ceremonia de presentación en el estadio, Pardo explicó: "Podría decir muchas cosas hoy. Es un placer tener a Alvaro aquí.

"Nos hemos divertido charlando por teléfono durante las últimas semanas. No hace falta entrar en detalle sobre su carrera. Ha jugado en algunos de los mejores equipos de Europa, es uno de los jugadores más valorados en términos de traspaso, y todos los clubes de Europa consideraban que era el mejor.

"Estamos muy orgullosos de él. Ha tomado una decisión valiente; tenía ofertas de muchísimos clubes, pero ha sido su valentía la que ha marcado la diferencia. En aquella primera llamada, tenía esa mirada de ilusión en los ojos y el valor de jugar en Segunda División".

Respondiendo al cálido recibimiento, Morata dijo: "Quería dar las gracias a Eduardo y Andres por todo vuestro apoyo. Eso es lo más importante. Soy bastante sentimental por naturaleza y, aunque hay muchas bromas sobre mi carrera, siempre intento ir donde siento que más se me valora. Gracias al club y a los propietarios, que han hecho un esfuerzo importante para traerme aquí".