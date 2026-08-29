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«No es solo por la Champions League»: Alvaro Morata explica su sorprendente cesión al Leganés desde el Como de Cesc Fabregas
Un delantero cierra un sorprendente traspaso
El fichaje del delantero de 33 años por el Estadio Ontime Butarque se confirmó el viernes después de acordar una cesión hasta el final de la temporada. El acuerdo con el Como incluye una opción de compra, aunque el jugador sigue teniendo contrato en Italia hasta junio de 2029. La llegada del exinternacional español supone un enorme impulso ofensivo para el equipo de Ruben Albes en su camino por la exigente Segunda División.
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Pardo elogia la ambición audaz
El director deportivo del Leganés, Andres Pardo, dio con orgullo la bienvenida al delantero experimentado antes de que Morata expresara su gratitud a la cúpula del club. Al abrir la ceremonia de presentación en el estadio, Pardo explicó: "Podría decir muchas cosas hoy. Es un placer tener a Alvaro aquí.
"Nos hemos divertido charlando por teléfono durante las últimas semanas. No hace falta entrar en detalle sobre su carrera. Ha jugado en algunos de los mejores equipos de Europa, es uno de los jugadores más valorados en términos de traspaso, y todos los clubes de Europa consideraban que era el mejor.
"Estamos muy orgullosos de él. Ha tomado una decisión valiente; tenía ofertas de muchísimos clubes, pero ha sido su valentía la que ha marcado la diferencia. En aquella primera llamada, tenía esa mirada de ilusión en los ojos y el valor de jugar en Segunda División".
Respondiendo al cálido recibimiento, Morata dijo: "Quería dar las gracias a Eduardo y Andres por todo vuestro apoyo. Eso es lo más importante. Soy bastante sentimental por naturaleza y, aunque hay muchas bromas sobre mi carrera, siempre intento ir donde siento que más se me valora. Gracias al club y a los propietarios, que han hecho un esfuerzo importante para traerme aquí".
El proyecto convence al delantero veterano
Con una cifra acumulada de traspasos a lo largo de su carrera de 229 millones de euros, se espera que Morata se adapte con rapidez tras haber marcado anteriormente 12 goles en Segunda División con el Real Madrid Castilla en la temporada 2012-13. El delantero recalcó que su decisión de bajar una categoría estuvo impulsada por su total confianza en la visión del club y en su apuesta por el ascenso a LaLiga.
Al explicar su decisión de fichar, Morata añadió: "Convincente. Ellos creían en mí y yo creía en el proyecto; no hacía falta convencerme. Fue una decisión fácil. En la vida no todo es jugar la Champions League o ganar títulos.
"He pasado unos años difíciles en los que me he enfrentado a muchos retos personales. He tenido que luchar contra muchas críticas, y fichar por el Leganés me hace sentir como en mi primer día, como un chaval que firma por su primer club. Está bien no centrarse en la categoría o en otros factores.
"Aquí estoy en casa, y esa era la parte más difícil. Podría haberme ido a algún sitio con menos exigencia futbolística; la Segunda División a veces es más exigente que la Primera. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda, y creo que los próximos años del Leganés van a ser fantásticos."
Sobre la cláusula de compra, insistió: "Me gustaría mucho quedarme aquí. Captas las sensaciones rápidamente, y mis primeras impresiones han hecho que tenga muchas ganas de volver mañana. Espero que los resultados nos acompañen; puedo prometer que voy a darlo todo para cumplir nuestros objetivos. Luchar por el ascenso a Primera División también es algo histórico."
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La lucha por el ascenso cobra impulso
El Leganés podría hacer debutar de inmediato a su fichaje estrella cuando reciba al Eldense este fin de semana para proteger su posición entre los cinco primeros. Los hombres de Albes buscan una segunda victoria de la temporada para reforzar sus credenciales de ascenso de cara a un regreso a la máxima categoría. La jerarquía de Morata en el vestuario debería aportar una estabilidad crucial antes de que el calendario nacional se detenga por el parón internacional de otoño.
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