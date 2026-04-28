«No es propio del espíritu deportivo»: Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, pide cambiar las reglas tras su espectacular partido récord ante el PSG

Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern, tocó con la mano un centro de Dembélé en el área muniquesa desde corta distancia. No hubo intención: el balón golpeó primero su cadera y de ahí rebotó a la mano. Tras la revisión del VAR, el árbitro Schärer pitó penalti.

«El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie de defensa. Para mí es mano sancionable porque aumenta la superficie del cuerpo. Por estas imágenes, la decisión fue correcta», afirmó Lutz Wagner, experto arbitral dePrime. Kimmich, sin embargo, pensaba lo contrario: «Es molesto, porque detrás no había ningún rival que pudiera rematar. Creo que ahí se podría adaptar la regla», subrayó el centrocampista de 31 años. Le gustaría «que no todo toque de mano en el área fuera penalti, sino que encontráramos de alguna manera otra regla. El balón te da en la mano desde la rodilla y la sanción por ello es muy decisiva, sobre todo en una semifinal de la Liga de Campeones».

El entrenador del FCB, Vincent Kompany, calificó la jugada de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió: «Se puede debatir mucho. El balón golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debió pitarse. Pero ya no tiene sentido enfadarse, lo ha pitado».

Los expertos de Prime y exinternacionales Christoph Kramer y Mats Hummels también criticaron la decisión: «Es la supercámara lenta, lo peor del fútbol; así todo parece mucho peor», dijo Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve rápido, así que parece peor. El balón rebota en la cadera; siempre creí que ahí no debe haber penalti».