La polémica surgió de un penalti a favor del PSG justo antes del descanso, que Ousmane Dembélé transformó el martes por la noche para poner el 3-2 provisional. «Más bien desafortunado», calificó Kimmich la decisión del árbitro Sandro Schärer tras el partido en Prime, y subrayó: «Simplemente no es en el espíritu del deporte».
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«No es propio del espíritu deportivo»: Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, pide cambiar las reglas tras su espectacular partido récord ante el PSG
Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern, tocó con la mano un centro de Dembélé en el área muniquesa desde corta distancia. No hubo intención: el balón golpeó primero su cadera y de ahí rebotó a la mano. Tras la revisión del VAR, el árbitro Schärer pitó penalti.
«El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie de defensa. Para mí es mano sancionable porque aumenta la superficie del cuerpo. Por estas imágenes, la decisión fue correcta», afirmó Lutz Wagner, experto arbitral dePrime. Kimmich, sin embargo, pensaba lo contrario: «Es molesto, porque detrás no había ningún rival que pudiera rematar. Creo que ahí se podría adaptar la regla», subrayó el centrocampista de 31 años. Le gustaría «que no todo toque de mano en el área fuera penalti, sino que encontráramos de alguna manera otra regla. El balón te da en la mano desde la rodilla y la sanción por ello es muy decisiva, sobre todo en una semifinal de la Liga de Campeones».
El entrenador del FCB, Vincent Kompany, calificó la jugada de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió: «Se puede debatir mucho. El balón golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debió pitarse. Pero ya no tiene sentido enfadarse, lo ha pitado».
Los expertos de Prime y exinternacionales Christoph Kramer y Mats Hummels también criticaron la decisión: «Es la supercámara lenta, lo peor del fútbol; así todo parece mucho peor», dijo Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve rápido, así que parece peor. El balón rebota en la cadera; siempre creí que ahí no debe haber penalti».
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich también se sorprende: el FC Bayern y el PSG hacen historia en la Liga de Campeones
Tras el 3-2 al descanso, la semifinal más goleada de la historia de la Liga de Campeones entre PSG y Bayern siguió con la lluvia de goles. El PSG, muy eficaz, amplió la ventaja con un doblete de Khvicha Kvaratskhelia (minuto 56) y Dembélé (58), hasta el 5-2.
«Todos habéis visto lo que pasó tras el 5-2. Estábamos en el campo y pensábamos: ¿qué está pasando? No éramos tres goles peores», comentó Kimmich sobre la complicada situación tras casi una hora de juego. «En ese momento era clave mantener la calma. ¿Arriesgas todo para volver al partido o intentas evitar lo peor?»
Finalmente, Dayot Upamecano recortó distancias en el 65’ (3-5) y el octavo tanto batió el récord de goles en una semifinal de la Liga de Campeones. Poco después, Luis Díaz sentenció el 4-5 definitivo desde el punto de vista del equipo de Múnich.
«Era de esperar que hubiera un intercambio de golpes. Pero no era de esperar que fuera tan abierto», comentó Kimmich tras el partido, sorprendido por el espectáculo histórico. «Se siente raro después del partido porque perdemos, pero solo por un gol. Estábamos con tres atrás, remontamos, en realidad aún tenemos que empatar. Justo al final, el París estaba cansado».
El 6 de mayo, en el Allianz Arena, Kimmich y el Bayern buscarán la remontada. Si avanzan, en la final de finales de mayo en Budapest les aguardaría Arsenal o Atlético de Madrid. El duelo de ida entre españoles e ingleses se juega este miércoles.
Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha
Partido
Competición
Sábado 2 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern
Bundesliga
Sábado 16 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Bundesliga