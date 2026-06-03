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«No es por Lionel Messi»: así es la mentalidad ganadora de Cristiano Ronaldo en el Mundial, mientras el mejor de todos los tiempos de Portugal busca la medalla que le falta
Ronaldo y Messi se preparan para disputar su sexto Mundial
Ronaldo, al igual que Messi, participará por sexta vez en el evento más importante de la FIFA cuando se abran las puertas en Estados Unidos, Canadá y México. Nadie ha logrado antes esa hazaña, y los libros de historia siguen reescribiéndose.
Messi, que ya lo ganó en 2022, busca repetir. Cumplirá 39 años el 24 de junio y se retirará de la selección tras el torneo.
Ronaldo, con 41 años, tampoco muestra signos de desaceleración: lideró al Al-Nassr al título de la Liga Profesional de Arabia Saudí en 2026 y persigue los 1.000 goles antes de retirarse.
Sin embargo, CR7 podría acercarse a su despedida si conquista el Mundial con Bruno Fernandes y el resto de la selección. Tras tantos logros, pocos retos le motivan más que cumplir las expectativas de su país.
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¿Está Ronaldo desesperado por emular la victoria de Messi en el Mundial?
¿Está desesperado por igualar a Messi tras verlo saborear la gloria máxima en Catar? Ante esa pregunta, su excompañero en el Manchester United, Djemba-Djemba, declaró en exclusiva a GOAL: «Creo que Cristiano quiere ganar el Mundial por él mismo, no por Messi.
Recuerdo que, tras entrenar, practicaba tiros y faltas, y se enfadaba mucho si fallaba.
«Claro, Messi era un reto, pero Cristiano competía contra sí mismo y quiere ganar este Mundial por él, no por Messi».
¿Terminará Ronaldo su carrera con más goles que Messi?
Aunque Ronaldo y Messi nunca han permitido que los logros del otro acaparen sus pensamientos, su rivalidad única ha sido imposible de ignorar a lo largo de dos décadas en las que entre ambos han sumado 13 Balones de Oro.
Es posible que ambos lleguen a los mil goles, pero solo uno puede ganar. Al preguntarle si Ronaldo buscará esa ventaja, Djemba-Djemba añadió: «Por supuesto.
A Cristiano le gustan los retos; necesita objetivos que lo impulsen a ser el mejor. Messi lo motivaba a superarse, y él hacía lo mismo con Messi».
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Calendario del Mundial: cuándo comienzan Portugal y Argentina
Argentina abrirá el Mundial 2026, aunque aún se desconoce si Messi, que se recupera de una lesión, podrá ser titular ante Argelia el 16 de junio.
Al día siguiente, Ronaldo capitaneó a Portugal ante la República Democrática del Congo, con la esperanza de iniciar el camino hacia el título.