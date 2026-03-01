«¡No es penalti!» Oliver Glasner sugiere que el árbitro concedió al Manchester United una «ventaja en Old Trafford» con una decisión crucial a favor del equipo local en el partido contra el Crystal Palace

El punto de inflexión del partido llegó en la segunda parte, lo que desató una gran polémica y provocó la ira del entrenador visitante. Oliver Glasner se mostró visiblemente frustrado por la secuencia de acontecimientos que llevaron a la expulsión directa de Maxence Lacroix por una falta como último hombre sobre Matheus Cunha y el consiguiente penalti que, en última instancia, permitió a los locales volver a meterse de lleno en un partido muy reñido.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el pitido final, el técnico del Palace no se contuvo a la hora de valorar con franqueza el arbitraje. «La tarjeta roja cambió completamente el partido», afirmó Glasner. «Creo que es una decisión muy dura. La falta se produce fuera del área. Cunha es muy inteligente al esperar a estar dentro del área para caer».