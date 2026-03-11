AFP
«No es penalti»: el entrenador del Bayer Leverkusen, enfadado por el penalti pitado en los últimos minutos del empate del Arsenal en la Champions League, insiste en que toda la «presión» recae sobre el equipo de Mikel Arteta de cara al partido de vuelta
Sentimientos encontrados para el entrenador del Leverkusen
El momento más polémico del partido llegó en el minuto 89, cuando Noni Madueke cayó al suelo tras un leve contacto con Malik Tillman. A pesar de las furiosas protestas y de la revisión del VAR, la decisión se mantuvo, lo que permitió a Kai Havertz convertirse en el protagonista de su emotivo regreso al BayArena al convertir el polémico penalti y rescatar un empate 1-1 para el Arsenal.
«Tengo sentimientos encontrados», explicó Hjulmand inmediatamente después del pitido final. «Ha sido una muy buena actuación contra un equipo de primera categoría, pero, por supuesto, estamos decepcionados con la última jugada. Un 1-0 habría sido obviamente mucho mejor que un 1-1. No veo que haya habido penalti, pero así son las cosas».
La ventaja psicológica está del lado del Leverkusen.
De cara al decisivo partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Emirates Stadium, Hjulmand ve los papeles claramente definidos. Aunque muchos considerarán ahora al Arsenal como favorito, el entrenador del Leverkusen está convencido de que los Gunners estarán sometidos a una presión mucho mayor ante su público.
«Vamos a Londres con esperanza. Creo que el Arsenal tiene mucha presión. Debemos y podemos volver a hacer un gran partido. Tenemos que aprovechar la oportunidad y estamos deseando que llegue el martes. Pero, por ahora, lo que cuenta es el Bayern», añadió Hjulmand, refiriéndose al próximo partido de liga contra el Bayern de Múnich.
Elogios especiales para el capitán Andrich
Durante el partido, Robert Andrich fue el centro de atención, ya que no solo destacó como goleador, sino que también lideró la lucha de los anfitriones alemanes. Después de ver cómo el centrocampista de 31 años recibía una tarjeta amarilla en el segundo minuto, Hjulmand admitió que consideró una sustitución táctica para protegerlo. «Pensé si tenía que sacar a Rob antes de tiempo. Por suerte, no lo hice. Es un jugador con mucha experiencia. Hizo un partido excepcional», elogió el entrenador a su líder.
El alivio de Arteta tras el empate tardío de Havertz.
Por otro lado, Mikel Arteta se mostró visiblemente aliviado. En cuanto al empate del exjugador del Leverkusen Kai Havertz, Arteta señaló: «No estábamos preparados justo después del descanso. El gol del empate fue muy importante para nosotros. Vimos lo difícil que es ganar a cualquier equipo, especialmente fuera de casa. Ahora tenemos que rematar la faena en Londres». Sobre Havertz, añadió: «El fútbol es un juego curioso. Volvió a su antiguo club y marcó. Fue un momento importante para él».
