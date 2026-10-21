Los hombres de Hansi Flick sufrieron su primera derrota de la temporada 2026-27 en una exigente visita a la capital francesa. Los vigentes campeones de Europa lograron una trabajada victoria por 4-2 ante el conjunto catalán, que puso fin de forma abrupta al inicio invicto del Barcelona en la temporada.

Pese al decepcionante resultado, Raphinha regresó al once titular. El cuerpo técnico dosificó estrictamente los minutos del brasileño tras su breve regreso a los entrenamientos completos.

El encuentro europeo también dejó nuevas preocupaciones por lesión para el conjunto azulgrana. El centrocampista Dani Olmo tuvo que abandonar el terreno de juego, por lo que su disponibilidad para los próximos compromisos nacionales es incierta.



