"¡No es normal!" - Florentino Pérez retoma la polémica y apunta otra vez al Barcelona por presuntos pagos a árbitros

Hablando ante la última Asamblea de Socios Representantes, Florentino Pérez aprovechó su discurso para lanzar críticas a varios organismos clave, incluida la UEFA, LaLiga y, especialmente, el Barcelona.

Según informó Marca, el presidente del Real Madrid reabrió la polémica en torno al Caso Negreira, recordando que el Barça fue acusado de pagar alrededor de 8,4 millones de euros a árbitros de la élite del fútbol español durante un período de 17 años, entre 2001 y 2018.

El denominado Caso Negreira estalló en 2023 después de que salieran a la luz los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol. Estos pagos, según el Barça, correspondían a servicios de consultoría y asesoramiento arbitral. Tanto el club como Negreira han negado cualquier intento de soborno, aunque la investigación por posible corrupción deportiva sigue abierta.

Pérez volvió a encender el debate al insistir en que la situación “no es normal” y al señalar que dichos pagos coincidieron con una de las etapas más exitosas del Barcelona, una correlación que el presidente blanco cuestionó abiertamente.