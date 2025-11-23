Getty Images Sport
"¡No es normal!" - Florentino Pérez retoma la polémica y apunta otra vez al Barcelona por presuntos pagos a árbitros
Florentino Pérez reaviva la polémica por el Caso Negreira en el Barcelona
Hablando ante la última Asamblea de Socios Representantes, Florentino Pérez aprovechó su discurso para lanzar críticas a varios organismos clave, incluida la UEFA, LaLiga y, especialmente, el Barcelona.
Según informó Marca, el presidente del Real Madrid reabrió la polémica en torno al Caso Negreira, recordando que el Barça fue acusado de pagar alrededor de 8,4 millones de euros a árbitros de la élite del fútbol español durante un período de 17 años, entre 2001 y 2018.
El denominado Caso Negreira estalló en 2023 después de que salieran a la luz los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol. Estos pagos, según el Barça, correspondían a servicios de consultoría y asesoramiento arbitral. Tanto el club como Negreira han negado cualquier intento de soborno, aunque la investigación por posible corrupción deportiva sigue abierta.
Pérez volvió a encender el debate al insistir en que la situación “no es normal” y al señalar que dichos pagos coincidieron con una de las etapas más exitosas del Barcelona, una correlación que el presidente blanco cuestionó abiertamente.
- Getty Images
Florentino Pérez cuestiona al Barcelona y el escándalo arbitral en un discurso incendiario
Pérez reabrió la polémica del Caso Negreira con un mensaje directo y contundente ante los socios. “No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, sea cual sea el motivo,” denunció. “Repito: sea cual sea el motivo, no es normal.”
El presidente del Madrid recordó que José María Enríquez Negreira ocupaba “un puesto clave en la jerarquía arbitral”, encargado de decidir promociones y descensos de colegiados. Y añadió: “Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.”
Pérez apoyó sus palabras con gráficos y estadísticas. “En 2021, el Real Madrid tuvo un saldo neto de dos tarjetas rojas,” señaló. “Y el Barcelona, 61. Una diferencia de 59 expulsiones.” También subrayó que, en competiciones europeas, los registros fueron prácticamente idénticos: +12 para el Barça y +13 para el Madrid.
“El Bayern y el Dortmund presentan saldos similares, igual que los equipos de las principales ligas. Durante el periodo Negreira, el Barcelona tuvo un saldo de tarjetas rojas de +49 y el Real Madrid, -1. Saquen sus propias conclusiones.”
"¿Quién lo va a olvidar?"
“El Real Madrid es el único club que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes mantuvieron pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros”, afirmó Pérez.
También cargó contra la postura del presidente del CTA: “Fran Soto nos ha pedido que pasemos página y olvidemos el ‘caso Negreira’. ¿Quién puede olvidarlo? La realidad es que ellos —los árbitros implicados— siguen ahí. Es una situación que les impide actuar con neutralidad.
“¿Cómo es posible que, antes de la final de Copa, el árbitro designado dijera que los colegiados iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Ese árbitro debía haber sido apartado, y no ocurrió nada.”
Pérez concluyó criticando también el papel de LaLiga en el intento de llevar un partido del Barcelona a Miami. “Ni siquiera su capitán, Frenkie de Jong, cree que sea normal”, dijo sobre la propuesta de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos. “Y tampoco es normal que LaLiga respalde a dos equipos —Barcelona y Villarreal— que reciben incentivos económicos adicionales por jugar en Miami. Aun así, tenemos que escuchar al señor Tebas intentar comparar esto con la NFL.”
- Getty Images Sport
La controversia arbitral del Barcelona continúa
El hecho de que Pérez haya aprovechado un escenario de tanta visibilidad para volver a hablar del caso demuestra lo relevante que sigue siendo para el presidente del Real Madrid en relación con su eterno rival, el Barcelona.
Para él, el asunto pone en entredicho la integridad de LaLiga, y no parece dispuesto a aceptar la explicación ofrecida por el club azulgrana sobre lo ocurrido. Ahora queda por ver si el Barça, La Liga o el TCA decidirán responder a sus declaraciones.
