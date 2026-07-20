«No es ningún secreto»: exdelantero del Arsenal predice el fichaje de Gabriel Jesús, mientras los Gunners buscan reforzar su ataque con el «increíble» Julián Álvarez

No es el único club interesado en el campeón del mundo 2022, que volvió a brillar en la final de este verano, cuando Lionel Messi y su equipo fallaron en la defensa del título.

En España, Álvarez sigue en el Atlético de Madrid, pero tras dos años en la capital busca un nuevo reto. El Barcelona lo ve como el sucesor de Robert Lewandowski en el Camp Nou.

No obstante, el club sigue bajo estrictas restricciones económicas y no puede permitirse fichar a otra superestrella sudamericana tras haber dejado marchar a Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro.