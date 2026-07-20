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Gabriel Jesus Julian Alvarez Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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«No es ningún secreto»: exdelantero del Arsenal predice el fichaje de Gabriel Jesús, mientras los Gunners buscan reforzar su ataque con el «increíble» Julián Álvarez

Arsenal
G. Jesus
Julián Álvarez
Premier League
Atlético Madrid

Se espera que el Arsenal refuerce su ataque este verano. Jeremie Aliadiere ha admitido a GOAL que «no es ningún secreto» que Gabriel Jesús probablemente se marche. Si el brasileño se va, habrá dinero y espacio para nuevos fichajes. Los Gunners siguen vinculados al delantero argentino Julián Álvarez.

  • El Barcelona se suma a la pugna por Álvarez

    No es el único club interesado en el campeón del mundo 2022, que volvió a brillar en la final de este verano, cuando Lionel Messi y su equipo fallaron en la defensa del título.

    En España, Álvarez sigue en el Atlético de Madrid, pero tras dos años en la capital busca un nuevo reto. El Barcelona lo ve como el sucesor de Robert Lewandowski en el Camp Nou.

    No obstante, el club sigue bajo estrictas restricciones económicas y no puede permitirse fichar a otra superestrella sudamericana tras haber dejado marchar a Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro.

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  • Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL

    Precio: Álvarez podría suponer un traspaso récord en el fútbol británico

    El Arsenal tiene dinero y quiere fichar a Álvarez. Ya demostró su valor en la Premier League con 36 goles en dos temporadas con el Manchester City y formó parte del equipo que ganó el triplete en 2022-23.

    El Atlético pediría 150 millones de euros (127 millones de libras/172 millones de dólares) por un jugador con cuatro años de contrato, lo que sería un récord en el fútbol británico.

    El Arsenal debe decidir si vale la pena invertir tanto en un solo jugador, aunque ya planea ceder a Jesús en una delantera donde también están el sueco Viktor Gyokeres y el alemán Kai Havertz.

  • El Arsenal se desprenderá de Jesús y reforzará su ataque

    Aliadiere, el «Invencible» del Arsenal —en declaraciones con BetVictor Online Casino—, dijo a GOAL: «No es secreto: el club quiere dinero por Jesús.

    Probablemente él también quiera marcharse y tener más minutos, lo cual es comprensible. Eso dejará espacio para un nuevo delantero.

    Gyokeres ha brillado, pero quizá necesite un compañero. Sé que Havertz puede jugar ahí y a Mikel le encanta ponerlo arriba en los partidos clave.

    «Pero, en mi opinión, si me dices que Álvarez está dispuesto a venir al Arsenal, lo ficharía mañana mismo. Creo que es un jugador increíble y lo volvimos a ver contra Inglaterra [en el Mundial]. Corre por sí mismo y por Messi. Presiona por su cuenta. Y ese es el tipo de jugador que creo que quiero ver en el Arsenal».

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  • Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty

    Los Gunners tienen objetivos alternativos de cara a la temporada 2026-27

    El Arsenal aún no ha vendido a Jesús, aunque tiene pretendientes en Europa y Sudamérica. Dejará el Emirates tras ayudar a que el título de la Premier regresara al norte de Londres.

    Para reforzar la plantilla, los Gunners barajan varias opciones. Álvarez sería un fichaje ambicioso, por lo que Arteta podría centrarse en jugadores como Junior Kroupi, estrella del Bournemouth que marcó 13 goles la temporada pasada.

    El mercado de fichajes cierra el 1 de septiembre, así que el Arsenal tiene margen para elegir, negociar y cerrar fichajes antes de la primera jornada, el 21 de agosto contra el recién ascendido Coventry.

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