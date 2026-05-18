¡No es mucho mejor que los dos años anteriores! El segundo puesto del BVB es un engaño

«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», repitieron los responsables del BVB durante casi once meses. Para contextualizar: el equipo partía de la quinta plaza (2023/24) y la cuarta (2024/25), campañas en las que llegó a una final de la Champions y a unos cuartos de la misma competición. En Copa, cayó en octavos y en segunda ronda.

Si ampliamos el análisis a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años. En ocho de esos once cursos marcó más goles.

Si olvidamos los dos cursos que tanto citan los directivos, el equipo fue subcampeón en cinco de las ocho campañas, tercero en dos y cuarto en una. Es evidente: ahí está el verdadero nivel del BVB, el mínimo exigible al segundo presupuesto de Alemania.