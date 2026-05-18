El Borussia Dortmund acabó segundo con autoridad y la mejor defensa de la liga. Sin embargo, su eliminación “bajísima” (según el director general, Carsten Cramer) en la Liga de Campeones representó un fuerte golpe económico, y la eliminación en octavos de la Copa DFB completó un balance irregular. Sin embargo, no es ni mucho menos excelente, ni siquiera mejor que el de las dos temporadas previas.
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¡No es mucho mejor que los dos años anteriores! El segundo puesto del BVB es un engaño
«Hay que tener en cuenta de dónde venimos», repitieron los responsables del BVB durante casi once meses. Para contextualizar: el equipo partía de la quinta plaza (2023/24) y la cuarta (2024/25), campañas en las que llegó a una final de la Champions y a unos cuartos de la misma competición. En Copa, cayó en octavos y en segunda ronda.
Si ampliamos el análisis a las once temporadas desde la era Klopp, el equipo de Kovac ha logrado la tercera mejor campaña en la Bundesliga, la mejor en siete años. En ocho de esos once cursos marcó más goles.
Si olvidamos los dos cursos que tanto citan los directivos, el equipo fue subcampeón en cinco de las ocho campañas, tercero en dos y cuarto en una. Es evidente: ahí está el verdadero nivel del BVB, el mínimo exigible al segundo presupuesto de Alemania.
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¿Se ha consolidado realmente la base del BVB bajo la dirección de Niko Kovac?
El reciente subcampeonato, el sexto desde 2015, devuelve al BVB a la posición que espera. No es más ni menos, sin restar mérito al trabajo de Kovac.
El técnico de 54 años, responsable de la mejor defensa del Dortmund en una década (junto a Thomas Tuchel en 2015/16), presenta números sólidos: 43 victorias y solo 16 derrotas en 72 partidos oficiales. Kovac ha blindado la retaguardia, inculcado lucha y mejorado la eficacia ofensiva.
Es un logro notable, sobre todo si se considera el breve parón veraniego y el desgaste del Mundial de Clubes en EE. UU. El director deportivo, Ole Book, afirmó que se quiere construir sobre esta «muy buena base» de cara a la próxima temporada. Sin embargo, resulta cuestionable que el equipo sea ya lo suficientemente estable como para cumplir con el lema del «nuevo BVB» propuesto por el director general, Carsten Cramer.
BVB: Clasificación en la Bundesliga desde la temporada 2015/16
Temporada Entrenador Clasificación Diferencia de goles Puntos 2015/16 Thomas Tuchel 2 82:34 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Así se imagina el futuro del BVB.
El Dortmund busca un juego más atrevido, creativo y dominador, algo que con Kovac apenas se vio. Para lograrlo se apostará por fichajes jóvenes con margen de crecimiento: que aporten fantasía y fluidez desde el principio y, más adelante, puedan generar importantes ingresos por traspasos.
Sobre el papel suena bien; la afición aguarda con ilusión la primera ventana de fichajes de Book en el BVB. Pero, tras los últimos 72 partidos oficiales del Dortmund, la pregunta clave es: ¿podrá Kovac, a quien aparentemente se le ofrecerá una segunda renovación anticipada en un año, cumplir estos objetivos?
Para lograrlo debería reinventarse casi por completo como técnico. En sus etapas anteriores, Kovac impuso un pragmatismo defensivo cuyo riguroso corsé táctico limitó la creatividad. En Dortmund aún no ha logrado superar un estilo a menudo poco imaginativo y predecible.
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El BVB muestra claras carencias ante rivales fuertes
Por eso, la directiva exige avanzar en el desarrollo del equipo. El lema es claro: «La defensa funciona, que siga así; en ataque queremos más potencia». Por ello, se ha revertido la decisión de Kovac de prescindir de extremos fuertes en duelos uno contra uno.
Para que esto funcione tácticamente, Kovac debería modificar su característico esquema de pases en U (aquí tienes la explicación detallada). Aunque ese sistema aportó solidez defensiva, Sin embargo, en ataque genera una gran dependencia de los centros. No es casualidad que Julian Ryerson haya terminado la temporada con 18 asistencias en 15 partidos.
Con este estilo, el BVB chocó pronto con sus límites ante rivales de igual o mayor nivel: en 16 partidos contra Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham y Bérgamo sumó solo cuatro victorias, perdió nueve y encajó 28 goles.
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El BVB y el engaño del segundo puesto
Frente a rivales fuertes, el Dortmund ha dado un claro paso atrás. Le faltan madurez, resistencia y contundencia, lo que cuestiona la calidad del equipo. El BVB lleva años con demasiados jugadores irregulares. Laterales como Ryerson y Daniel Svensson no alcanzan el nivel internacional; falta un mediocampista defensivo de jerarquía y no hay líderes claros.
En la liga, más allá de los resultados, su juego suele ser mediocre. Según los puntos esperados, el BVB sumó once más de lo previsto; sin ellos, habría entrado en Champions solo por diferencia de goles sobre el Stuttgart. A menudo marcó con muy pocas ocasiones, lo que disimuló los problemas.
Por eso es un error considerar el segundo puesto, y la temporada en su conjunto, como un éxito demasiado grande. Porque la estabilidad no significa automáticamente progreso. Pero este debe y tiene que producirse el año que viene. Para ello, Kovac tiene que volver a dar la talla, mejor y de forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora.
Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Concurso Partido 18 de julio Partido amistoso Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB 29 de julio Partido amistoso Cerezo Osaka vs. BVB 1 de agosto Partido amistoso FC Tokio vs. BVB