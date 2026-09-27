«No es mi problema»: Roberto Mancini se desmarca de los cargos financieros del Manchester City y de las afirmaciones sobre su contrato

En declaraciones a los medios antes del partido del lunes de la Nations League contra Turquía, Mancini se refirió a las informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 cargos financieros.

El actual seleccionador de Italia rechazó con firmeza las afirmaciones de que estuvo implicado en un acuerdo secreto de compensación. Los cargos incluyen acusaciones sobre un segundo contrato con el club de Abu Dabi Al-Jazira, que supuestamente le pagó unos honorarios de consultoría de 2,03 millones de euros por solo cuatro días de trabajo al año. Sin embargo, Mancini no tardó en desestimar por completo estas acusaciones.