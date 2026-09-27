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«No es mi problema»: Roberto Mancini se desmarca de los cargos financieros del Manchester City y de las afirmaciones sobre su contrato
Mancini niega su implicación en el contrato
En declaraciones a los medios antes del partido del lunes de la Nations League contra Turquía, Mancini se refirió a las informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 cargos financieros.
El actual seleccionador de Italia rechazó con firmeza las afirmaciones de que estuvo implicado en un acuerdo secreto de compensación. Los cargos incluyen acusaciones sobre un segundo contrato con el club de Abu Dabi Al-Jazira, que supuestamente le pagó unos honorarios de consultoría de 2,03 millones de euros por solo cuatro días de trabajo al año. Sin embargo, Mancini no tardó en desestimar por completo estas acusaciones.
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El exentrenador defiende al club
Los 115 cargos presentados inicialmente abarcan discrepancias financieras durante un periodo de nueve años, que incluye las cuatro temporadas de Mancini como entrenador. Investigaciones de Der Spiegel afirmaron anteriormente que Mancini percibía un salario estándar de 1,75 millones de euros, además de otros 2,03 millones de euros a través del acuerdo secundario.
A pesar de estas graves acusaciones, Mancini defendió a sus antiguos empleadores mientras se desvinculaba de cualquier irregularidad. "No creo que el Manchester City fuera declarado culpable, más bien al contrario. No es un problema que me concierna, y no es nada nuevo. El Manchester City no es culpable, y en lo del doble contrato no es mi problema, sino el suyo en todo caso".
El presidente del club lanza un comunicado desafiante
Mientras Mancini trata de desvincularse, el Manchester City sigue combatiendo las acusaciones más amplias. Esta tarde, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, publicó un contundente comunicado en la web oficial del equipo, manteniendo su postura de absoluta inocencia en medio del actual escrutinio legal.
Al abordar la situación directamente, Al Mubarak dijo: «Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Siguen siendo muchos los que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad».
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¿Qué viene después?
Se espera que el Manchester City recurra oficialmente cualquier resolución que se conozca próximamente mientras aguarda posibles sanciones, que podrían ir desde fuertes multas hasta severas deducciones de puntos. El club ha reiterado su confianza en el proceso independiente. Mientras tanto, la atención inmediata de Mancini se centra por completo en el crucial compromiso internacional del lunes.
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